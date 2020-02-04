Чем сильнее просядет рынок, тем больше инвесторов будут искать спасения в бумагах биофарма - ITI Capital

Так как вероятность второй волны коррекции американского рынка очень высока, аналитики ITI Capital представляют защитный портфель акций США, который включает в себя компании, занимающиеся разработкой антивируса и защитных средств, таких как маски и респираторы, говорится в обзоре инвесткомпании. Чем сильнее просядет рынок, тем больше инвесторов будут искать спасения именно в этих бумагах.

Список идей бурного роста (биофарма):

1. Moderna (MRNA)

Рыночный капитал: $6,835 млрд

Среднедневной объем торгов: $ 76,8 млн

Текущая цена: $20,51

Целевая цена: $29,17

Консенсус-оценка Bloomberg потенциального роста через 12М: 42,2%

"Еще одна биотехнологическая компания, которая в последние неделе привлекла к себе большое внимание - Moderna, - отмечает аналитик ITI Capital Никита Косых. - Базирующаяся в Кембридже Moderna объявила 23 января, что она работает с Национальными институтами здравоохранения Великобритании (National Institutes of Health - NIH) для создания вакцины от высокопатогенного вируса после получения финансирования от CEPI".

Также эксперт отмечает, что Moderna уже испытывает пять экспериментальных вакцин, использующих матричную РНК (мРНК) для профилактики и борьбы с вирусными инфекциями, в том числе вакцины мРНК, направленные на борьбу с респираторным синцитиальным вирусом и вирусом Зика. Компания рассчитывает, что использование мРНК поможет "вызвать мощную иммунную реакцию" и создать условия для "быстрых открытий для ответа на возникающие угрозы пандемии".

По мнению аналитика ITI Capital, риски заключаются в следующем: "Негативные результаты испытаний вакцин, которые компания планирует запустить в этом году. Акции подешевеют, если компании не удастся разработать вакцину против коронавируса. Вдобавок компания является убыточной".

2. Gilead Sciences (GILD)

Рыночный капитал: $79,957 млрд

Среднедневной объем торгов: $ 601,6 млн

Текущая цена: $63,20

Целевая цена: $77,32

Консенсус-оценка Bloomberg потенциального роста через 12М: 22,3%

"Gilead Sciences, одна из крупнейших биотехнологических компаний мира, специализируется на противовирусных препаратах для лечения ВИЧ, гепатита B, гепатита C и гриппа. Gilead зарабатывает миллиарды долларов ежегодно на франшизах препаратов против ВГС и ВИЧ. Компания изучает использование своего противовирусного препарата Remdesivir, который борется с вирусом Эболы и Марбургским вирусом, для борьбы с коронавирусами. В частности, Gilead обсуждает это с учеными в Китае и США, сообщил Reuters на позапрошлой неделе", - отмечет аналитик ITI Capital Никита Косых.

По мнению эксперта, риски аключаются в следующем: 1) коммерческий риск по франшизе против ВИЧ связан с падением продаж, которое уже случалось ранее; 2) превосходящее ожидания сокращение линейки продуктов Gilead Science по ВГС из-за конкуренции с Abbvie

3. Abbvie (ABBV)

Рыночный капитал: $119,814 млрд

Среднедневной объем торгов: $ 804,5 млн

Текущая цена: $81,02

Целевая цена: $92,55

Консенсус-оценка Bloomberg потенциального роста через 12М: 14,2%

"Abbvie - американская публичная биофармацевтическая компания, основанная в 2013 г. Занимается производством инновационных лекарственных препаратов для борьбы с болезнью Паркинсона, ВИЧ, гепатитом С, эндометриозом и ревматоидным артритом. Препараты AbbVie представлены на рынках более 170 стран. Препараты Abbvie против пневмонии у ВИЧ-инфицированных сейчас тестируются китайскими властями в качестве лекарств от нового коронавируса. Национальная комиссия по здравоохранению Китая заявила, что комбинация лопинавира и ритонавира, продаваемая под брендом Kaletra, - одно из возможных средств лечения вируса", - отмечает аналитик ITI Capital Никита Косых.

По мнению эксперта, риски аключаются в следующем: 1) срыв клинических исследований; 2) проблемы с реализацией продукции; 3) сильный рост конкуренции со стороны Gilead Sciences.