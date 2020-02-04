Российские облигации сохранят привлекательность даже при снижении ключевой ставки ЦБ - "Открытие Брокер"

Российские облигации способны приносить доход выше банковского вклада при дальнейшем снижении ключевой ставки Центробанком, говорится в комментарии начальника управления анализа рынков "Открытие Брокер" Константина Бушуева.

Многие инвесторы осторожничают в условиях неустойчивости фондовых площадок и стремятся обеспечить сохранность инвестиций, перекладывая деньги в облигации с доходностью, превышающей ставки по депозитам. Константин Бушуев подтверждает эффективность этой стратегии: "Все последние годы облигации давали доходность инвесторам заметно выше доходностей по депозитам. Реальные (за вычетом инфляции) доходности облигаций остаются высокими".

Эксперт в то же время отмечает, что инвестору необходимо учитывать множество факторов при выборе облигаций: "Важно следить за динамикой инфляции, денежно-кредитной политикой ЦБ, уровнями рисков и кредитными спредами, уровнями процентных ставок на рынке и кредитным качеством конкретных эмитентов".

Константин Бушуев рекомендует на фоне снижения ставки Банком России перекладывать деньги в бумаги с небольшим сроком: "С высокой вероятностью цикл завершится в этом году. Снижение базовой ставки может составить еще 0,5-0,75 процентных пункта. На фоне развития истории с коронавирусом возможна коррекция рынка. В этой ситуации стоит обратить внимание на облигации с короткой дюрацией. Например, облигации федерального займа (ОФЗ) выпуска 26214 с погашением в мае этого года или более длинные ОФЗ 26205. Стоит понимать, что в ОФЗ с постоянным доходом в целом уже заложены возможные будущие снижения инфляции/базовой ставки. ОФЗ с переменным купоном агрессивно покупать сейчас скорее рано".

Тем, кого не устраивает доходность по ОФЗ, эксперт "Открытие Брокер" советует присмотреться к коротким корпоративным облигациям, а среди высокодоходных размещений рекомендует выбирать более надежные: "Есть интересные размещения государственных российских банков. Среди высокодоходных рисковых бондов интересно смотрятся размещения "Кредит Европа банка", строительной компании ЛСР, "Московского кредитного банка", "Промсвязьбанка", "Совкомбанка"".