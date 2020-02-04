Sova Capital подняла оценку акций Аэрофлота на 5%, сохранив рекомендацию "держать"

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital повысила прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) со 105 рублей до 110 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг была оставлена без изменений.

Как отмечается в обзоре, аналитики скорректировали модель оценки "Аэрофлота" с учетом его результатов за четвертый квартал 2019 года по РСБУ и операционных показателей. Эксперты повысили прогноз по дивидендам авиаперевозчика за 2019 год с 3,4 рубля за акцию до 5 рублей за акцию, что предполагает 5% дивидендную доходность.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Аэрофлота", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 126,7 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 108,6 рубля за штуку.