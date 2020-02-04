Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, но слабая нефть тормозит отскок

Москва. 4 февраля. Рынок акций РФ утром во вторник умеренно подрос на фоне общемировой фондовой коррекции, однако отскок сдерживается слабой нефтью из-за опасений сокращения спроса на сырье из-за распространения эпидемии пневмонии в Китае.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3078,6 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1528,7 пункта (+0,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,3%.

Доллар упал до 63,4 рубля (-0,33 рубля).

Подорожали акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+2,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,3%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,2%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%).

Просели бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%).

В США индексы накануне выросли на 0,5-1,3% после активных распродаж на рынке в конце прошлой недели, вызванных опасениями по поводу распространения выявленного в Китае коронавируса. Поддержку рынку в том числе оказали оптимистичные статистические данные.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в январе 2019 года вырос до максимальных за полгода 50,9 пункта при прогнозах роста до 48,5 пункта с декабрьских 47,8 пункта.

Эпидемия пневмонии, вызванная новым типом коронавируса, может сократить подъем ВВП США на 0,4 процентного пункта в первом квартале из-за падения числа китайских туристов и уменьшения экспорта в азиатские государства, полагают аналитики Goldman Sachs Group Inc.

Во вторник выросли фондовые индексы в Азии (японский Nikkei 225 прибавил 0,5%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,2%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,5-1,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,9%).

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника (19:00 МСК понедельника) число заболевших пневмонией составило 20 тыс. 438 человек, смертельный исход зафиксирован в 425 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения (смертность - 2,1%).

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

В Гонконге зарегистрирован первый летальный исход от нового типа коронавируса, сообщил телеканал TVB. Скончался 39-летний мужчина, который посетил Ухань в январе. Это второй случай летального исхода от нового типа коронавируса за пределами материкового Китая.

Нефть утром во вторник делает попытки коррекции после обвала, инвесторы ждут действий стран ОПЕК+ в ответ на снижение спроса из-за вспышки в Китае пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Однако цена Brent находится на $0,9 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $54,72 за баррель (+0,5% и -3,8% в понедельник), мартовская цена WTI - $50,61 за баррель (+1% и -2,8% накануне).

Технический комитет по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC) соберется на внеплановое заседание во вторник и в среду. По итогам этого заседания будет приниматься решение о том, нужно ли собирать внеочередную встречу министров всех стран-участниц ОПЕК+ либо только министров мониторингового комитета (JMMC), который возглавляют лидеры союза - Россия и Саудовская Аравия, пишет Bloomberg.

Падение стоимости WTI с пикового уровня, зафиксированного 6 января, превысило 20%, что указывает на начало "медвежьего" тренда.

Среди сценариев, которые будут обсуждаться на заседании техкомитета ОПЕК+, дополнительное сокращение нефтедобычи на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) до конца кризиса, вызванного распространением коронавируса.

Другой опцией, по данным Bloomberg, является временное снижение нефтедобычи Саудовской Аравией на 1 млн б/с.

Накануне источники агентства сообщили, что спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 20% объема потребления, на фоне распространения коронавируса.

Кроме того, появилась информация, что правительство Китая может пересмотреть в сторону снижения целевой уровень экономического роста в стране в этом году из-за последствий нового коронавируса. Обычно прогноз относительно ожидаемых темпов подъема ВВП публикуется в марте. Экономисты ожидают, что в этом году он будет составлять "около 6%".

По словам эксперта компании "БКС брокер" Альберта Короева, индекс МосБиржи во вторник демонстрирует отскок из района месячных минимумов при улучшении конъюнктуры на рынках акций. Однако нефть Brent, несмотря на коррекцию, остается вблизи минимумов за год. Во вторник технический мониторинговый комитет ОПЕК проведет заседание досрочно, в связи с оценкой влияния коронавируса.

Акции "Аэрофлота" растут после публикации накануне вечером отчета по РСБУ: чистая прибыль компании за 2019 год выросла в 1,9 раза и составила 5,287 млрд рублей.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, растут акции "Норникеля" благодаря подъему цен на никель и палладий, а бумаги "Газпрома" по-прежнему выглядят слабо - акции концерна остаются одними из худших с начала года.

Безоткатное падение нефти является главным тормозом российского рынка акций. Цена Brent ушла ниже важного уровня $55 за баррель на фоне сообщений СМИ, что Китай снизил потребление нефти на 20%. К позитивным для нефти новостям можно отнести ожидаемый во вторник старт двухдневного саммита мониторингового комитета ОПЕК+. Есть вероятность, что представители крупнейших мировых держав примут решение о снижении добычи на время коронавирусной паники. В любом случае порцию вербальных интервенций рынки услышат. На этом фоне нефть может неплохо отскочить, хотя о восстановлении цен выше $60 пока говорить слишком рано, полагает эксперт.

Небольшим позитивом для всех рынков в целом можно назвать снижение темпов распространения заболевания в Китае и то, что эпидемия не приняла мирового характера. Тем не менее, ситуация продолжает оставаться тревожной. О возобновлении среднесрочного восходящего тренда фондовых рынков, даже в условиях поддержки высокой финансовой ликвидностью, пока речи не идет. К сильным распродажам нужно быть готовым и не забывать выставлять "короткие" стопы, считает Антонов.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов также отмечает, что на мировые фондовые площадки в начале неделе вернулся сдержанный оптимизм после действий Народного банка КНР по масштабному вливанию ликвидности, что позволило инвесторам рассчитывать на дальнейшие решительные действия регулятора и ведущих центральных банков для снижения негативных последствий коронавируса. Последние данные сигнализируют о замедлении увеличения числа зараженных, а территория распространения ограничена Китаем, что снижает нервозность на финансовых рынках.

Внешний фон вторника способствует ограниченному росту рынка акций РФ, при этом под давлением могут оставаться ключевые "фишки", а также бумаги нефтегазового сектора, что будет сдерживать отскок индекса МосБиржи в направлении рубежа 3100 пунктов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ не особо желает расти в условиях, когда котировки нефти Brent падают ниже $55 за баррель. Всему виной китайский спрос, который на фоне коронавируса начал существенно снижаться. Китайская нефтегазовая компания Sinopec планирует сократить переработку нефти в феврале на 12% (или на 600 тыс. б/с). В связи с этим Саудовская Аравия настаивает на краткосрочном дополнительном сокращении производства в рамках ОПЕК+ на 0,5-1,0 млн б/с.

Гонконг сообщил о первом погибшем от нового коронавируса. В Китае смертельность от вируса находится ниже 2,1% по сравнению с почти 10% у тяжелого острого респираторного синдрома в 2003 году. Резервный Банк Австралии сохранил ключевую ставку на уровне 0,75%. В Китае индексы пытаются вернуть часть потерянного днем ранее. Многие рассчитывают на продолжение стимулирующих мер для преодоления негативного влияния вспышки коронавируса.

Вероятно, в начале дня во вторник отечественный рынок акций покажет рост в пределах 0,5%, а рубль продолжит укрепляться в сторону 63 руб./$1. Восприятие вспышки нового коронавируса в Китае постепенно переходит в практическую плоскость из сферы общественной паники. Из корпоративных событий текущего дня стоит отметить совет директоров "Магнитогорского металлургического комбината", на котором будут даны рекомендации по дивидендам, а также отчетность "Московской биржи" по объемам торгов за январь.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+11,2% и +8,3% "префы"), "Белона" (MOEX: BLNG) (+11,1%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+7,2%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+7,1%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+4,3%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+2,3%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+2,1%).

Подешевели бумаги ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-1,4%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 13,871 млрд рублей (из них 2,025 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).