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Главная / Мнения аналитиков / Перспектива снижения ключевой ставки ЦБ может поддержать аукционы Минфина в среду - Росбанк
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04 февраля 2020 года 11:14
Перспектива снижения ключевой ставки ЦБ может поддержать аукционы Минфина в среду - Росбанк
Перспектива смягчения процентной политики может поддержать аукционы Минфина в среду, говорится в комментарии Росбанка. Эксперты банка не исключают, что Министерство может пойти на риск и предложить длинную бумагу сроком более 10 лет, например, ОФЗ серии 26228 (апр.30, доходность - 6.28% годовых) или 26230 (мар.39, доходность 6.48% годовых). В целях "гарантированного" привлечения средств может быть предложена бумага с индексируемым номиналом 52002 (фев.28). На последних аукционах бумага была востребована и все еще остается привлекательна на фоне вмененной инфляции на уровне 3,4%. "Рынок ОФЗ в понедельник показал небольшую волатильность, за день доходности изменились от -1 до +2 бп., - отмечают аналитики Росбанка. - Несмотря на внешнюю волатильность и слабость рубля, многие инвесторы демонстрируют высокий интерес к рублевому суверенному долгу. Объем торгов в понедельник обновил рекорд текущего года (51 млрд руб.), что на 78% выше среднего оборота за последний год. Вполне вероятно, что высокая активность обусловлена желанием участников рынка занять позиции перед пятничным заседанием Банка России, от которого мы ожидаем снижения ключевой ставки на 25 бп.".
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05 февраля 2020 года 11:55
Нефтяные котировки в утренние часы среды умеренно восстанавливаются на 0,5%, однако риски их дальнейшего снижения остаются весьма высокими, отмечают в своем обзоре аналитики "Нордеа банка". Контракты на Brent, к текущему моменту потерявшие более 17% на фоне вспышки нового коронавируса в Китае,... читать дальше
.05 февраля 2020 года 11:40
Снижение ключевой ставки на 25 б.п. до 6% оставит Центробанку свободу для дальнейшего маневра - "РОНИН Траст"
Снижение ключевой ставки на 25 б.п. до 6% оставит Центробанку свободу для дальнейшего маневра, говорится в комментарии руководителя департамента портфельных инвестиций УК ОАО "РОНИН Траст" Ивана Гуминова. Очередное заседание ЦБ, на котором будет приниматься решение о величине ключевой ставки,... читать дальше
.05 февраля 2020 года 11:25
Понижение объема покупок валюты Минфином в феврале может оказать поддержку рублю, говорится в комментарии Росбанка. По оценкам аналитиков банка, месячный объем покупок в феврале составит 195 млрд руб. (9,75 млрд руб./ день без отложенных операций) с учетом предполагаемой коррекции на январские... читать дальше
.05 февраля 2020 года 11:15
Citi возобновил аналитическое покрытие ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM), сообщается в обзоре инвестбанка. Анализировать данную компанию будет Диля Ибрагимова. Прогнозная стоимость акций "Ростелекома", рассчитанная Citi, составляет 91 рубль за штуку, рекомендация для данных бумаг дана "держать". По... читать дальше
.05 февраля 2020 года 11:05
Рубль в сложившихся условиях может быть зажат в диапазоне 62,75-63,75/USD, сообщается в комментарии РФПИ. "Минфин в среду объявит объем плановых покупок валюты на февраль, который, по нашим оценкам, может снизиться с 310 до 190 млрд руб. (консенсус-прогноз Bloomberg - 235 млрд руб.). Для... читать дальше
.05 февраля 2020 года 10:45
Размещение семилетних евробондов ТМК может пройти с доходностью 4,55-4,65%, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". Закрыв сделку по продаже американского дивизиона IPSCO Tubulas своему конкуренту Tenaris, Группа ТМК размещает новые еврооблигации. Сейчас в обращении находится единственный... читать дальше
.05 февраля 2020 года 10:35
ГК "ФИНАМ" повышают рекомендацию по акциям Capital One Financial до уровня "Покупать", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Анны Калмыковой. "Проведенная нами оценка стоимости Capital One Financial позволяет считать акции компании недооцененными. Потенциал их роста на ближайшие 6... читать дальше
.05 февраля 2020 года 10:30
Москва. 5 февраля. Доллар и евро немного повышаются на "Московской бирже" в среду утром; рубль слегка корректируется вниз к бивалютной корзине после сильного роста по итогам предыдущих торгов. читать дальше
.05 февраля 2020 года 10:21
Возможное решение ОПЕК сократить добычу на 0,8-1 млн в сутки может поддержать цены на нефть - "БКС Глобал Маркетс"
Решение ОПЕК сократить добычу на 0,8-1 млн барр. в сутки может более чем нивелировать негативный эффект коронавируса и избыток предложения на уровне 0,5 млн барр. в сутки в 1П20, что поддержит цены на нефть, но, вероятно, ограничит потенциал увеличения добычи российских компаний, отмечают в своем... читать дальше
.05 февраля 2020 года 09:58
тром в среду российские фондовые индексы, скорее всего, продолжат восходящее движение, получая поддержку от благоприятного внешнего фона, предполагает в своем комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. На этот раз к восстановлению присоединились и цены на нефть. Учитывая текущую... читать дальше
.05 февраля 2020 года 09:54
Москва. 5 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка подрасти благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики. читать дальше
.05 февраля 2020 года 09:51
Индекс Мосбиржи в среду откроется с умеренным повышением в пределах 0,2-0,4%, в районе 3105-3110 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,4%, в районе 3105-3110 пунктов. В качестве ближайших поддержек... читать дальше
.05 февраля 2020 года 09:45
налитики Промсвязьбанка ждут, что в среду индекс Мосбиржи сможет продолжить позитивную динамику и выйдет в отсутствие негатива от ОПЕК+ в зону 3100-3150 пунктов. Из значимых корпоративных событий специалист банка Евгений Локтюхов отмечает финотчетность ММК. читать дальше
.05 февраля 2020 года 09:45
Аналитики предполагают позитивное начало фондовой сессии среды на российском рынке. читать дальше
.05 февраля 2020 года 09:40
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник уверенным ростом. Рынки акций Азиатского-Тихоокеанского региона растут в среду. Цены на нефть поднимаются в среду. читать дальше
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