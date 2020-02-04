Индекс Мосбиржи начнет вторник с умеренного позитива - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи после умеренно позитивного открытия во вторник может продолжить коррекционный подъем в район 3090-3100 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением порядка 0,2-0,4%, в районе 3075-3085 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3070, 3060 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3090, 3100 пунктов. После умеренно позитивного открытия индекс Мосбиржи может продолжить коррекционный подъем в район 3090-3100 пунктов. Этому способствует явное утреннее улучшение состояния внешнего фона", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Ключевым внешним ориентиром второй половины вторника для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов, отмечает В. Манжос. Косвенное влияние на ход локальных торгов может оказать вечерняя публикация декабрьской статистики по изменению объема промышленных заказов в США (18:00 мск).