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04 февраля 2020 года 09:35

Brent подорожала до $54,75

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник ростом. Рынки акций Азиатского-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов во вторник. Цены на нефть растут во вторник.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник ростом после активной распродажи на рынке в конце прошлой недели, вызванной опасениями по поводу распространения выявленного в Китае коронавируса.

Поддержку рынку в том числе оказали оптимистичные статистические данные.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в январе 2019 года вырос до 50,9 пункта с 47,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Показатель вырос до максимума за шесть месяцев. Аналитики в среднем ожидали увеличения индекса до 48,5 пункта.

"В целом экономические данные все еще в порядке, и ситуация вряд ли изменится в ближайший месяц или два. Затем мы можем увидеть последствия вируса", - говорит портфельный управляющий Kingsview Asset Management Пол Нолте, которого цитирует MarketWatch.

Эпидемия пневмонии, вызванная новым типом коронавируса, может сократить подъем ВВП США на 0,4 процентного пункта в первом квартале из-за падения числа китайских туристов и уменьшения экспорта в азиатские государства, полагают аналитики Goldman Sachs Group Inc.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника (19:00 мск понедельника) число заболевших пневмонией составило 20 тыс. 438 человек, смертельный исход зафиксирован в 425 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Бумаги Nike подорожали на 3,1%, поскольку аналитики UBS и JPMorgan порекомендовали покупать акции производителя спортивной одежды и обуви.

Цена акции Alphabet Inc. по итогам торгов выросла на 3,6%. Между тем в ходе дополнительных торгов котировки снизились на 4,1%, поскольку материнская компания Google отчиталась о выручке, не оправдавшей ожидания экспертов.

Акции Tesla подскочили на 19,9%, превысив $700, после того как эксперты Argus Research повысили ценовой ориентир бумаг производителя электромобилей до $808.

Бумаги Gilead Sciences Inc. выросли на 5% на сообщениях о том, что фармкомпания протестирует препарат для лечения коронавируса.

Акции Exxon Mobil Corp. снизились на 2,2%, так как эксперты Goldman Sachs порекомендовали продавать бумаги компании.

Цена бумаг Baidu Inc. повысилась на 5,6%, поскольку компания улучшила прогноз на четвертый квартал.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в понедельник вырос на 143,78 пункта (0,51%) - до 28399,81 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 23,4 пункта (0,73%) - до 3248,92 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 122,47 пункта (1,34%), составив 9273,4 пункта.

Рынки акций Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов во вторник на фоне восстановления китайских индексов после резкого падения накануне.

В понедельник китайские биржи, которые работали первый день после долгих выходных, потеряли более 7%. Давление на рынки оказали сохраняющиеся опасения по поводу последствий начавшейся в Китае вспышке пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, для экономики.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника (19:00 мск понедельника) число заболевших пневмонией составило 20 тыс. 438 человек, смертельный исход зафиксирован в 425 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

В Гонконге зарегистрирован первый летальный исход от нового типа коронавируса, сообщил телеканал TVB. Скончался 39-летний мужчина, который посещал Ухань в январе. Это второй случай летального исхода от нового типа коронавируса за пределами материкового Китая.

Японский индекс Nikkei 225 во вторник вырос на 0,48%.

Акции Panasonic подскочили на 10,5%, поскольку компания отчиталась о первой квартальной прибыли своего бизнеса по производству батарей с Tesla. Цена бумаг Screen Holdings выросла на 5,4%, акции Nomura снизились на 2,5%.

Китайский Shanghai Composite растет на 1,07%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%.

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) во вторник влил в финансовую систему 500 млрд юаней ($71,21 млрд) за счет операций обратного РЕПО. НБК предложил рынку 380 млрд в рамках 7-дневных операций обратного РЕПО и 120 млрд юаней в рамках 14-дневных операций, говорится в сообщении китайского ЦБ.

В Гонконге растут бумаги Sunny Optical (+4,9%), AAC Technologies Holdings Inc. (+0,9%) и Tencent (+2,3%).

В то же время акции Galaxy Entertainment снижаются на 3,9%, Wynn Macau - на 2,4%, SJM Holdings - на 2,14%, Sands China - на 2,37%. Давление на бумаги этих компаний оказывает новость о том, что власти Макао обсудят приостановку работы казино с их операторами.

Значение южнокорейского индекса Kospi повысилось на 1,7%. Акции южнокорейской Samsung выросли на 3%, SK Hynix - на 2,3%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 вырос на 0,37%. Акции ANZ Banking подорожали на 1,5%, Virgin Australia - на 3,6%.

Резервный банк Австралии по итогам заседания во вторник сохранил ключевую ставку на рекордно низком уровне в 0,75%.

Цены на нефть растут во вторник в ожидании действий стран ОПЕК+ в ответ на снижение спроса из-за вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в Китае.

Технический комитет по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC) соберется на внеплановое заседание во вторник и в среду. По итогам этого заседания будет приниматься решение о том, нужно ли собирать внеочередную встречу министров всех стран-участниц ОПЕК+ либо только министров мониторингового комитета (JMMC), который возглавляют лидеры союза - Россия и Саудовская Аравия, пишет Bloomberg.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск составляет $54,75 за баррель, что на $0,3 (0,55%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник фьючерсы снизились в цене на $2,17 (3,83%), до $54,45 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,44 (0,88%) - до $50,55 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $50,11 за баррель, опустившись на $1,45 (2,81%) по сравнению с предыдущей сессией.

Падение стоимости WTI с пикового уровня, зафиксированного 6 января, превысило 20%, что указывает на начало "медвежьего" тренда.

Среди сценариев, которые будут обсуждаться на заседании техкомитета ОПЕК+, дополнительное сокращение нефтедобычи на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) до конца кризиса, вызванного распространением коронавируса.

Другой опцией, по данным Bloomberg, является временное снижение нефтедобычи Саудовской Аравией на 1 млн б/с.

Накануне источники агентства сообщили, что спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 20% объема потребления, на фоне распространения коронавируса.

Кроме того, появилась информация, что правительство Китая может пересмотреть в сторону снижения целевой уровень экономического роста в стране в этом году из-за последствий нового коронавируса. Обычно прогноз относительно ожидаемых темпов подъема ВВП публикуется в марте. Экономисты ожидают, что в этом году он будет составлять "около 6%".

"Коронавирус приводит к понижению прогнозов экономического роста по всему миру, и это наносит удар по нефтяному рынку, - отмечает экономист Oversee_Chinese Banking Group в Сингапуре Хоуи Ли. - Я вижу высокую вероятность увеличения странами ОПЕК+ темпов сокращения добычи с марта по июнь. Это был бы логичный шаг с учетом того, насколько низкими сейчас являются цены на нефть".

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника (19:00 мск понедельника) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 20 тыс. 438 человек, смертельный исход зафиксирован в 425 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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