Рубль может продолжить рост на ослаблении распродаж рисковых активов - Алор Брокер

Российская валюта во вторник может продолжить рост на ослаблении распродаж рисковых активов, говорится в комментарии Алор Брокер.

Пара доллар/рубль откатилась в понедельник от отметки 64, снизившись примерно на полпроцента. Во вторник у рубля есть все шансы продолжить рост на ослаблении распродаж рисковых активов, считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Если внешний фон не ухудшится, а нефть продолжит отскок, то пара доллар/рубль попробует закрепиться под отметкой 63.

По мнению А. Антонова, со следующей недели стоит ожидать снижения давления на рубль из-за уменьшения покупок валюты в рамках бюджетного правила как минимум вдвое с нынешних около 20 млрд руб. в сутки. Рынок может начать отыгрывать это уже в ближайшие дни.