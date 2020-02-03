Цены евробондов РФ в понедельник немного снизились вслед за UST, но спреды сузились

Москва. 3 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник продемонстрировали небольшое снижение вслед за падением котировок американских казначейских обязательств (US Treasuries) на волне снижения спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за счет менее активного снижения цен отечественных бумаг по сравнению с US Treasuries.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 31 января на 15 базисных пунктов и составила 113,68% от номинала, что соответствует доходности 2,55% годовых (рост на 4 базисных пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день на 9 базисных пунктов, составив 101,09% от номинала (доходность выросла на 5,5 пункта - до 1,38% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 1,5 пункта и составил 117 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 57 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 137,98% от номинала (доходность выросла на 3 пункта - до 3,5% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 43 пункта, до 133,73% от номинала (доходность выросла на 2,5 пункта и составила 3,44 годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 23 базисных пункта, до 112,88% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта, до 2,53% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году снизились в цене на 7 базисных пунктов - до 109,51% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта - до 2,125% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене всего 3 базисных пункта, подешевев до 130,52% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,505% годовых), а десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в цене на 28 базисных пунктов, подешевев до 110,5% от номинала (доходность выросла на 4 базисных пункта, до 2,67% годовых).

"Большинство выпусков российских еврооблигаций сегодня демонстрируют небольшое снижение, но отдельным бумагам удалось все же удержаться от падения. Основным драйвером для мировых долговых рынков по-прежнему выступают новости относительно китайского коронавируса. Сегодня после длительных выходных, связанных с празднованием Нового года по лунному календарю, открылись торги на фондовых биржах Китая, и мы увидели падение китайского рынка почти на 8%. Но данное падение отражало лишь события, которые произошли, когда в Китае были праздники, и поэтому какого-либо влияния на фондовые площадки Европы и США оно не оказало. При этом за субботу и воскресенье никаких новых негативных событий, связанных с китайским вирусом, не произошло, поэтому на мировых рынках капитала появился повод для отскока. На этом фоне снизился спрос глобальных инвесторов на "защитные" активы, каковыми традиционно выступают US Treasuries, что привело к снижению их котировок. Российские бумаги в результате также оказались под давлением, но в целом снижение их котировок было более сдержанным по сравнению с американскими гособлигациями", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.