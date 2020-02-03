Рынок акций РФ в понедельник консолидировался на фоне снижения нефти и роста рубля

Москва. 3 февраля. Рынок акций РФ в понедельник консолидировался на фоне наметившейся коррекции в Европе и США и одновременно дешевеющей нефти на опасениях замедления мировой экономики из-за распространения коронавируса из КНР; индекс РТС подрос за счет укрепления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3070,84 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1521,16 пункта (+0,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,9%.

Доллар подешевел до 63,58 рубля (-0,34 рубля).

Глава правительства РФ Михаил Мишустин предложил перенести на другие сроки Сочинский инвестиционный форум, запланированный на 12-14 февраля, в целях предупреждения завоза и распространения коронавируса в России.

В лидерах отката выступили рублевые акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,5% и -3,9% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,2% и -1,3% "префы"), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "префы" "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,9%).

Выросли бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,7%), "Россетей" (+1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,3%), "Мосбиржи" (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,5%).

В США с воскресенья введен режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. ЧС предполагает временный запрет на въезд в Штаты иностранных граждан, которые могут представлять риски в плане передачи вируса, заявил министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар. В частности, это касается людей, которые побывали на территории Китая в течение последних двух недель. Ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Эпидемия может сократить подъем ВВП США на 0,4 процентного пункта в первом квартале из-за падения числа китайских туристов и уменьшения экспорта в азиатские государства, полагают аналитики Goldman Sachs Group Inc.

В понедельник упали фондовые индексы в Азии (японский Nikkei 225 упал на 1%, китайский Shanghai Composite после недельных выходных обвалился на 7,7%, хотя гонконгский Hang Seng подрос на 0,2%), однако наметилась коррекция в Европе (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,6-0,9%) и Америке (индекс S&P 500 растет на 1%).

По сообщениям китайских СМИ, число жертв "уханьского" коронавируса превзошло число погибших во время вспышки атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов. По данным Госкомитета здравоохранения КНР, к утру понедельника на материковой части Китая число скончавшихся от пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, достигло 361 человека. В воскресенье на Филиппинах скончался один из двух заразившихся новым типом коронавируса жителей Уханя, это первый случай смерти от заболевания за пределами Китая.

К негативным новостям также можно отнести статистику из КНР, где прибыль крупных промышленных предприятий в 2019 году упала на 3,3%. Это стало первым падением показателя с 2015 года, когда он снизился на 2,3%. В декабре прибыль промпредприятий упала на 6,3% по сравнению с декабрем 2018 года после роста на 5,4% месяцем ранее.

Тем временем Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник снизил процентные ставки по 7-дневным и 14-дневным операциям обратного РЕПО, используемым им для вливания средств в банковскую систему. Помимо этого, регулятор влил в финсистему 1,2 трлн юаней ($173 млрд) за счет операций обратного РЕПО.

Нефть к вечеру в понедельник продолжила снижение, цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,9 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 31 января. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $55,59 за баррель (-1,8% и -1,2% в пятницу), мартовская цена WTI - $51,02 за баррель (-1,1% и -1,1% в пятницу).

Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 20% объема потребления, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ в понедельник приостановил падение, хотя китайские индексы существенно провалились. Впрочем, провал этот был предсказуемым - как по причине коронавируса, так и по причине слабых промышленных показателей. Вспышка коронавируса оказывает на рынки влияние уже пару недель, и постепенно инвесторы привыкают к мысли дальнейшего распространения инфекции. Впрочем, также приходит понимание, что ее летальность не столь высокая, как у атипичной пневмонии, а современная медицина обладает лекарственными препаратами и методиками лечения. Успокоенность дошла до того, что бумаги "Аэрофлота" подорожали, так как компания осталась одним из немногих авиаперевозчиков, которые продолжат работать на китайском направлении. Соответственно, загрузка самолетов будет близка к максимальной.

Китай не стал дожидаться худшего, и НБК влил в финансовую систему 1,2 трлн юаней, а также снизили ставки по операциям обратного РЕПО. Это успокоило инвесторов Европы, которые также почувствовали облегчение от завершения основной части британского "развода" с Евросоюзом.

Утром стало известно, что китайская Sinopec планирует сократить объемы нефтепереработки в феврале на 12%, или около 600 тыс. б/с. Однако в ответ на это, как пишет Wall Street Journal, Саудовская Аравия настаивает на краткосрочном сокращении добычи еще на 500 тыс. б/с или даже на 1 млн б/с, если этого потребует ситуация.

В целом, российский рынок акций пока не может найти оснований для роста, поскольку ситуация в Китае все же угрожает снижением спроса на основные товары российского экспорта. Рубль смотрится чуть сильнее, так как был перепродан на прошлой неделе. К тому же впереди у рубля сокращение закупок валюты в рамках бюджетного правила, отмечает Кочетков.

По словам инвестиционного стратега компании "БКС Премьер" Александра Бахтина, в понедельник рынок акций РФ показал неуверенную динамику на преимущественно негативном внешнем фоне. Общерыночный аппетит к покупке риска остается подавленным в связи с сохраняющейся неопределенностью вокруг распространения коронавируса. В то же время текущие настроения на рынках можно оценить, скорее, как выжидательные: участники торгов внимательно следят за ситуацией и наблюдаемый уровень страхов пока далек от панических.

Фондовая Европа в понедельник подросла. Январские производственные PMI по большинству европейских стран вышли немного лучше ожиданий, британский производственный PMI впервые с мая 2019 года дотянулся до отметки 50 пунктов. В свою очередь индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin за январь символически уступил консенсус-прогнозу.

В ближайшее время информационный фон может несколько восстановить позиции рисковых активов. Так, нефтяные котировки могут получить поддержку со стороны сигналов ОПЕК+ и прежде всего Саудовской Аравии о намерении сократить добычу сырья дополнительно на 0,5-1 млн б/с. Во вторник-среду (4-5 февраля) пройдет заседание технической группы альянса, вербальные интервенции могут придать уверенности котировкам "черного золота".

Кроме того, во вторник внимание рынков будет приковано к обращению Дональда Трампа к Конгрессу США. В этой своей по сути предвыборной речи американский лидер наверняка затронет тему торговых договоренностей США с Китаем, а также с Мексикой и Канадой. Указания на продвижение ко всеобъемлющему торговому соглашению с КНР могут локально стимулировать аппетит инвесторов к риску. Индекс МосБиржи во вторник может формироваться в пределах диапазона 3060-3110 пунктов, считает эксперт.

По словам аналитика УК "Альфа-Капитал" Дарьи Желанновой, на рынке сохраняется градус неопределенности вокруг ожиданий степени влияния "коронакризиса" на мировую экономику. Уже можно ожидать замедления роста китайской экономики, вызванной разрывом логистических цепочек и временным закрытием промышленных предприятий и компаний сферы услуг в период пиковой потребительской активности (китайский Новый год). После нескольких продлений каникул открывшиеся рынки Китая показали снижение на 7-9%, откатив капитализацию рынка на полгода назад. На фоне беспокойств участников рынка китайский центробанк объявил о запуске программы предоставления ликвидности по договорам обратного РЕПО на $174 млрд - рекордный объем для подобных однодневных операций. Также появилась информация о том, что Комиссия по ценным бумагам Китая направила брокерам директиву о запрете открытия "коротких" позиций - мера, призванная ограничить степень снижения цен активов.

Долгожданный формальный выход Великобритании из ЕС не принес изменений в ситуацию. Британия и ЕС продолжат переговоры об условиях дальнейшего взаимодействия. В текущей версии переходный период будет длиться еще год. Российские активы продолжают дешеветь вслед за глобальной тенденцией осторожного выхода из рисковых активов. Также на российские индексы оказывает давление снижение нефти, которому пока нет противовеса. В ближайшее время ОПЕК+ проведет внеочередную сессию, результатом работы которой могут стать новые меры по стабилизации ситуации с ценами. Учитывая подешевевший рубль и охлаждение цен на акции и облигации, российские активы могут быть в числе первых бенефициаров от снижения неопределенности вокруг "коронакризиса" и его последствий, считает аналитик.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, в аутсайдерах дня выступили акции "Сургутнефтегаза" на фоне падения нефти и укрепления рубля, а также просели на дивидендном "гэпе" бумаги "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,8%, до 2425 рублей; дивиденды за III квартал составляют 48 руб. на акцию). Подешевели акции "НОВАТЭКа": несмотря на рост мировых спотовых цен на природный газ в понедельник на 2%, за последнюю неделю его стоимость упала более чем на 3%.

На текущей неделе важным событием станет заседание совета директоров Банка России по вопросу величины ставки. С одной стороны, фактор коронавируса оказывает все более усиливающееся негативное влияние на рынки. С другой - замедление инфляции говорит в пользу дальнейшего снижения ставки, отмечает эксперт.

По словам директора по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, у нефтяного рынка есть две большие проблемы - сезонная слабость спроса на нефть в США и китайский коронавирус и его возможное негативное влияние на спрос на нефть в КНР (Поднебесная потребляет около четверти добываемой нефти). Если по эпидемии в ближайшие недели начнут выходить позитивные новости (например, медиками удастся приостановить распространение эпидемии), то цены на нефть начнут расти и вернутся на уровни начала января. Медики говорят, что примерно через три-четыре недели эпидемия пойдет на спад, поэтому неправильно говорить о том, что понижательный тренд в нефти надолго.

Вероятно, в феврале индекс МосБиржи снизится до 3000 пунктов, но это не катастрофа. Пока рынок "бычий", а наблюдаемая сейчас коррекция снимет локальный перегрев. Кроме того, российский рынок зависит от динамики развитых рынков, а статистически февраль является не самым удачным месяцем для инвесторов в США (в среднем, рост индекса S&P 500 в феврале составляет лишь 0,1%).

Кроме того, инвесторов сейчас будет волновать тема грядущих президентских выборов в США. Первые предварительные выборы пройдут во вторник в штате Айова. Если инвесторы почувствуют, что Трамп проиграет выборы в ноябре, то фондовый рынок США уйдет в глубокую коррекцию. Выход Великобритании из Евросоюза - тоже перспективная тема для коррекции в 2020 году. В минувшую пятницу, 31 января, состоялся официальный выход Великобритании из Евросоюза, однако это не значит, что все проблемы решены. Нет никаких гарантий, что Великобритании и ЕС удастся договориться до конца года по вопросам свободной торговли. Аналогичные переговоры с США и Австралией также могут идти "со скрипом", считает Верников.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-7,4%), акции ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (-6%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-5%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-4,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-3,7%), ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (-3,6%).

Подорожали бумаги "Белона" (MOEX: BLNG) (+28,6%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+17,4%), ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (+9,2%), "МГТС" (MOEX: MGTS) (+6,4%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+5,5%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 83,478 млрд рублей (из них 17,633 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа" и 13,364 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).