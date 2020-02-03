Рубль растет к доллару и евро в ходе волатильных торгов понедельника

Москва. 3 февраля. Доллар и евро активно дешевеют на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль, даже несмотря на падающую нефть, уверенно дорожает к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики ведущих мировых бирж.

Курс доллара США составил 63,6 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 31,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов доллар поднимался выше 64 руб./$1 впервые с 4 декабря. Евро стоил 70,32 руб./EUR1, подешевев на 56 копеек. Ранее в ходе торгов евро повышался до 70,9875 руб./EUR1 также впервые с 4 декабря. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 42,39 копейки - до 66,63 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах благодаря росту оптимизма мировых инвесторов. При этом ранее, в первой половине дня, рубль падал до минимальных отметок с начала декабря к обеим валютам. Резкий скачок вниз был обусловлен падением азиатских рынков на фоне обвала основных китайских индексов.

Китайские финансовые рынки открылись в понедельник после длительных выходных по случаю празднования Нового года по лунному календарю, власти КНР продлили выходные в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Фондовые индексы Китая потеряли порядка 8% по итогам торгов.

После открытия европейских площадок настроения участников рынков улучшились, так как игроки позитивно оценили действия китайских властей, направленные на стабилизацию финансовых рынков.

НБК в понедельник снизил процентные ставки по 7-дневным и 14-дневным операциям обратного РЕПО, используемым им для вливания средств в банковскую систему. Ставки были уменьшены на 10 базисных пунктов (б.п.) - соответственно до 2,4% и 2,55%, говорится в сообщении НБК. Центробанк влил в финсистему 1,2 трлн юаней ($173 млрд) за счет операций обратного РЕПО.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что правительство Китая может пересмотреть в сторону снижения целевой уровень экономического роста в стране в этом году из-за последствий нового коронавируса.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, в понедельник во второй половине дня рубль оттолкнулся от отметки 64 руб./$1 и восстанавливает свои позиции. "Это связано с тем, что рынки успокаиваются относительно распространения эпидемии коронавируса в Китае и постепенно начинают переключать внимание на другие события. В первую очередь, это президентские выборы в США. Здесь начинаются праймериз, сегодня первые предварительные внутрипартийные выборы состоятся в штате Айова, через несколько дней - в штате Нью-Гемпшир. Внимание американских политиков в ходе всей президентской кампании, в том числе, будет направлено на Россию из-за опасений возможных попыток повлиять на ее исход. Это может оказать влияние и на ситуацию на внутреннем валютном рынке", - отметил Союнов.

"Рубль провел первую половину дня довольно нервно. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3605 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 6,34%, недельная до 6,38%, а месячная до 6,40%. В моменте рубль слабел до 64,10 за доллар, но на большее у пессимистов сил не хватило. На предстоящей неделе Минфин, скорее всего, сообщит о сокращении валютных закупок в рамках бюджетного правила на следующий период. Сам период будет длинней, а цены на нефть в январе были заметно ниже, чем в декабре. В пятницу пройдет заседание ЦБ РФ, хотя полной уверенности в снижении ставки все же нет. Ожидается, что по итогам января инфляция замедлилась до 2,5%, но повышенная волатильность на рынках может перевесить данный факт в системе принятия решения по ставке. Тем не менее, текущая реальная доходность рубля составляет 3,75%, что является одним из лучших показателей в мире. Однако рубль все же относится к группе рискованных активов, поэтому внешние негативные новости могут приводить к повышенной волатильности курса", - полагает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Цены на нефть снижаются в понедельник на новостях о падении спроса в Китае и о возможном проведении внеочередного заседания технического комитета ОПЕК+ на этой неделе.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК снизилась на 1,84% - до $55,84 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 1,01% - до $51,04 за баррель.

Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 20% объема потребления, на фоне распространения коронавируса, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Это самый серьезный шок для спроса со времен финансового кризиса 2008-2009 годов и самое неожиданное после террористических атак в США 11 сентября 2001 года.

По информации Bloomberg, ОПЕК+ планирует провести 4-5 февраля внеочередное заседание технического комитета. Ранее планировалось, что заседание техкомитета состоится только перед мартовской встречей министров ОПЕК+.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 4 января на 77,06 копейки, до 63,9091 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,1945 рубля, до 70,7921 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в понедельник на 48,48 копейки по отношению к пятнице и составил 63,8338 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 29,33 копейки и составил 63,7851 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 299,752 млн, из которых $858,023 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 441,729 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 94,34 копейки, до 70,686 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 46,1 копейки и составил 70,5792 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR846,897 млн, из которых EUR241,132 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR605,765 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка снизились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 6,34% годовых, ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и на срок 1 месяц опустились на 1 б.п. - до 6,38% и 6,39% годовых соответственно. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 6,46% и 6,47% годовых.