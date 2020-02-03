Рост дефляционных ожиданий является позитивным фактором для ЛУКОЙЛа - ИК "Фридом Финанс"

Учитывая высокую долю закупок сырья, переработки и маркетинга в бизнесе, для ЛУКОЙЛа январский цикл роста дефляционных ожиданий в экономике является позитивным фактором, говорится в комментарии аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александра Осина.

"ЛУКОЙЛ зафиксировал увеличение добычи газа на 4,5%, что отражает позитивную тенденцию, характерную для российских нефтегазовых компаний в целом. - указывает эксперт ИК. - Однако добыча газа обеспечивает лишь 2% выручки ЛУКОЙЛа, так что влияние данного направления на оценки компании минимально. Динамика добычи нефти в 2019 году у ЛУКОЙЛа на уровне рынка. Важно отметить, что доля выручка компании от добычи нефти и газа составляет менее 40% в совокупном результате".

Акции ЛУКОЙЛа, по мнению А. Осина, переоценены по отношению к бумагам Роснефти, Газпрома, Башнефти по мультипликаторам капитализация/нефтяные резервы и капитализация/ежедневная добыча в 2,35 и 2,2 раза соответственно.

"Учитывая высокую долю закупок сырья, переработки и маркетинга в бизнесе, для ЛУКОЙЛа январский цикл роста дефляционных ожиданий в экономике является позитивным фактором, - полагает аналитик ИК "Фридом Финанс". - Однако с точки зрения долгосрочной перспектив, в условиях участившихся дефицитов на нефтяном рынке на фоне реализуемого отложенного влияния сверхмягкой политики ведущих ЦБ в период американского ипотечного кризиса, европейского кризиса периферийного долга и последующие несколько лет, а также с учетом ускорения инфляции в ближайшие годы более привлекательными выглядят бумаги Газпрома, Роснефти, Башнефти, Газпром нефти. Эти компании способны значительно нарастить добычу. Кроме того, инвестиционно привлекательными за счет наличия существенной денежной "подушки", низких финансовых мультипликаторов и мягкой дивидендной политики выглядят привилегированные акции Сургутнефтегаза".

Принимая во внимание уменьшение уставного капитала ЛУКОЙЛа с 715 млн до 692,8 млн обыкновенных акций, а также прогнозируемое повышение доли дивиденда до 40% от чистой прибыли за 2019 год, аналитики ИК "Фридом Финанс" оценивают справедливую стоимость обыкновенных акций компании на середину 2020 года в 6305 руб.