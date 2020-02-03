Волатильность российских акций на этой неделе сохранится, но потенциал снижения ограничен - Альфа-банк

Волатильность на российском рынке акций на этой неделе сохранится, однако потенциал снижения ограничен, говорится в обзоре Альфа-банка.

"Несмотря на то, что приток средств в российские фонды акций иссяк на фоне бегства инвесторов в защитные активы из-за эпидемии коронавируса, признаков панических распродаж на рынке нет, - отмечают аналитики банка. - Снижение акций нефтегазовых (SGGD, NVTK, OGZD, ROSN) и металлургических компаний (SVST, MMK, NLMK, EVR, RUAL), вероятно, продолжится, однако мы не ожидаем сильного понижательного давления на рынок. Слабый курс рубля может ослабить аппетит к акциям банковского сектора (SBER, VTBR) и ритейлеров (FIVE, DSKY). Акции энергетических компаний, вероятно, будут двигаться разнонаправленно на фоне сочетания курса слабого рубля и надежд на дивиденды. Акции технологического сектора при текущей конъюнктуре рынка можно считать защитным активом и, учитывая что сезон отчетности в полном разгаре, спросом могут пользоваться бумаги YNDX, MAIL, QIWI. Интерес покупателей могут вызвать акции LKOD на ожиданиях увеличения доли этих бумаг в расчетной базе индекса MSCI".