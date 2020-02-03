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Главная / Мнения аналитиков / Волатильность российских акций на этой неделе сохранится, но потенциал снижения ограничен - Альфа-банк
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03 февраля 2020 года 18:54
Волатильность российских акций на этой неделе сохранится, но потенциал снижения ограничен - Альфа-банк
Волатильность на российском рынке акций на этой неделе сохранится, однако потенциал снижения ограничен, говорится в обзоре Альфа-банка. "Несмотря на то, что приток средств в российские фонды акций иссяк на фоне бегства инвесторов в защитные активы из-за эпидемии коронавируса, признаков панических распродаж на рынке нет, - отмечают аналитики банка. - Снижение акций нефтегазовых (SGGD, NVTK, OGZD, ROSN) и металлургических компаний (SVST, MMK, NLMK, EVR, RUAL), вероятно, продолжится, однако мы не ожидаем сильного понижательного давления на рынок. Слабый курс рубля может ослабить аппетит к акциям банковского сектора (SBER, VTBR) и ритейлеров (FIVE, DSKY). Акции энергетических компаний, вероятно, будут двигаться разнонаправленно на фоне сочетания курса слабого рубля и надежд на дивиденды. Акции технологического сектора при текущей конъюнктуре рынка можно считать защитным активом и, учитывая что сезон отчетности в полном разгаре, спросом могут пользоваться бумаги YNDX, MAIL, QIWI. Интерес покупателей могут вызвать акции LKOD на ожиданиях увеличения доли этих бумаг в расчетной базе индекса MSCI".
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04 февраля 2020 года 09:59
Внешний фон способствует ограниченному росту, правда, под давлением могут находиться ключевые "фишки", а также бумаги нефтегазового сектора, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "Индекс Мосбиржи, по нашему мнению, предпримет движение вверх с целью 3100 пунктов", - отмечает главный аналитик... читать дальше
.04 февраля 2020 года 09:55
оссийский рынок акций начнет торги вторника на положительной территории, рост составит около 0,5%, говорится в обзоре ИК "Атон". читать дальше
.04 февраля 2020 года 09:48
нешний фон перед стартом торгов во вторник в России слабо позитивный. Азиатские индексы и сырьевые контракты растут, частично восстанавливая понесённые потери. Вероятно, прогнозирует в своем комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, в начале дня отечественный рынок акций... читать дальше
.04 февраля 2020 года 09:42
Отечественный рынок акций может открыться во вторник ростом, но ситуация продолжает оставаться тревожной, сообщается в комментарии Алор Брокер. "Внешний фон с утра располагает к открытию нашего рынка ростом в пределах 0,4%: более чем на полпроцента растут американские фьючерсы, нефть от... читать дальше
.04 февраля 2020 года 09:35
Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник ростом. Рынки акций Азиатского-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов во вторник. Цены на нефть растут во вторник. читать дальше
.04 февраля 2020 года 09:32
Индекс Мосбиржи после умеренно позитивного открытия во вторник может продолжить коррекционный подъем в район 3090-3100 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением порядка 0,2-0,4%, в районе 3075-3085 пунктов. В качестве ближайших... читать дальше
.04 февраля 2020 года 09:22
оссийская валюта во вторник может продолжить рост на ослаблении распродаж рисковых активов, говорится в комментарии Алор Брокер. Пара доллар/рубль откатилась в понедельник от отметки 64, снизившись примерно на полпроцента. Во вторник у рубля есть все шансы продолжить рост на ослаблении распродаж... читать дальше
.04 февраля 2020 года 09:12
Рубль во вторник утром продолжит коррекционный рост, однако в дальнейшем сохраняются риски активизации продаж в национальной валюте, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. Поддержку национальной валюте во вторник утром могут оказать восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс... читать дальше
.04 февраля 2020 года 09:02
MSCI повышает вес акций ЛУКОЙЛа в своих индексах в связи с вступлением в силу новых оценок FIF и NoS нефтекомпании
Новые оценки индексного провайдера MSCI для FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) и NoS (количество акций - number of shares) "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) с учетом погашения представленных к выкупу акций нефтекомпании вступают в силу 4 февраля 2020... читать дальше
.03 февраля 2020 года 19:31
Москва. 3 февраля. Рынок акций РФ в понедельник консолидировался на фоне наметившейся коррекции в Европе и США и одновременно дешевеющей нефти на опасениях замедления мировой экономики из-за распространения коронавируса из КНР; индекс РТС подрос за счет укрепления рубля. читать дальше
.03 февраля 2020 года 19:25
Москва. 3 февраля. Доллар и евро активно дешевеют на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль, даже несмотря на падающую нефть, уверенно дорожает к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики ведущих мировых бирж. читать дальше
.03 февраля 2020 года 19:19
Учитывая высокую долю закупок сырья, переработки и маркетинга в бизнесе, для ЛУКОЙЛа январский цикл роста дефляционных ожиданий в экономике является позитивным фактором, говорится в комментарии аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александра... читать дальше
.03 февраля 2020 года 19:00
Москва. 3 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник продемонстрировали небольшое снижение вслед за падением котировок американских казначейских обязательств (US Treasuries) на волне снижения спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за счет менее активного снижения цен отечественных бумаг по сравнению с US Treasuries. читать дальше
.03 февраля 2020 года 18:02
Аналитики ГК "ФИНАМ" по-прежнему рекомендуют покупать акции Chevron с целевой ценой $132, говорится в комментарии инвесткомпании. "Компания Chevron представила финансовые результаты за четвертый квартал 2019 года. Выручка компании оказалась хуже ожиданий, однако скорректированная прибыль на... читать дальше
.03 февраля 2020 года 17:22
Цены на нефть могут стабилизироваться в диапазоне $55-57,5 за баррель Brent на этой неделе - Sberbank Asset Management
Вполне возможно частичное восстановление цен на нефть на этой неделе с динамикой в диапазоне $55-57,5 за баррель Brent, отмечается в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика. "Нефть марки Brent подешевела за неделю на 4,2%. - отмечает... читать дальше
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