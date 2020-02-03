"ФИНАМ" рекомендует покупать акции Chevron с целевой ценой $132

Аналитики ГК "ФИНАМ" по-прежнему рекомендуют покупать акции Chevron с целевой ценой $132, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Компания Chevron представила финансовые результаты за четвертый квартал 2019 года. Выручка компании оказалась хуже ожиданий, однако скорректированная прибыль на акцию превзошла ожидания аналитиков. Кроме того, добыча нефти и газа пятый квартал подряд превысила отметку в 3 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Помимо этого, менеджмент компании сообщил, что денежный поток от операционной деятельности по итогам 2019 года выглядит сильным, а также ожидает дальнейшего увеличения добычи "черного золота" в 2020 году. Кроме того, доказанные запасы нефтяного эквивалента в 2019 году увеличились на 494 млн баррелей и были повышены квартальные дивиденды на 8,4%. Мы по-прежнему рекомендуем покупать акции Chevron с целевой ценой $132", - отмечает аналитик "ФИНАМа" Вадим Сысоев.