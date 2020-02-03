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Главная / Мнения аналитиков / Цены на нефть могут стабилизироваться в диапазоне $55-57,5 за баррель Brent на этой неделе - Sberbank Asset Management
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03 февраля 2020 года 17:22
Цены на нефть могут стабилизироваться в диапазоне $55-57,5 за баррель Brent на этой неделе - Sberbank Asset Management
Вполне возможно частичное восстановление цен на нефть на этой неделе с динамикой в диапазоне $55-57,5 за баррель Brent, отмечается в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика. "Нефть марки Brent подешевела за неделю на 4,2%. - отмечает эксперт банка. - Согласно Минэнерго США, запасы нефти в стране по итогам недели выросли на 3,55 млн барр. против ожидаемого роста на 1,29 млн барр. Между тем данные API зафиксировали снижение показателя на 4,27 млн барр. Согласно заявлению представителей ОПЕК+, картель может провести внеплановое заседание в феврале для дополнительной оценки спроса на нефть в связи с угрозой быстрого распространения коронавируса. Члены комитета могут рассмотреть дополнительные ограничения нефтедобычи. Сырьевые рынки снижались, особенно нефтяные котировки. Тем не менее, мы ожидаем частичного восстановления цен на этой неделе и динамику в диапазоне $55-57,5 за баррель Brent".
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04 февраля 2020 года 09:59
Внешний фон способствует ограниченному росту, правда, под давлением могут находиться ключевые "фишки", а также бумаги нефтегазового сектора, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "Индекс Мосбиржи, по нашему мнению, предпримет движение вверх с целью 3100 пунктов", - отмечает главный аналитик... читать дальше
.04 февраля 2020 года 09:55
оссийский рынок акций начнет торги вторника на положительной территории, рост составит около 0,5%, говорится в обзоре ИК "Атон". читать дальше
.04 февраля 2020 года 09:48
нешний фон перед стартом торгов во вторник в России слабо позитивный. Азиатские индексы и сырьевые контракты растут, частично восстанавливая понесённые потери. Вероятно, прогнозирует в своем комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, в начале дня отечественный рынок акций... читать дальше
.04 февраля 2020 года 09:42
Отечественный рынок акций может открыться во вторник ростом, но ситуация продолжает оставаться тревожной, сообщается в комментарии Алор Брокер. "Внешний фон с утра располагает к открытию нашего рынка ростом в пределах 0,4%: более чем на полпроцента растут американские фьючерсы, нефть от... читать дальше
.04 февраля 2020 года 09:35
Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник ростом. Рынки акций Азиатского-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов во вторник. Цены на нефть растут во вторник. читать дальше
.04 февраля 2020 года 09:32
Индекс Мосбиржи после умеренно позитивного открытия во вторник может продолжить коррекционный подъем в район 3090-3100 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением порядка 0,2-0,4%, в районе 3075-3085 пунктов. В качестве ближайших... читать дальше
.04 февраля 2020 года 09:22
оссийская валюта во вторник может продолжить рост на ослаблении распродаж рисковых активов, говорится в комментарии Алор Брокер. Пара доллар/рубль откатилась в понедельник от отметки 64, снизившись примерно на полпроцента. Во вторник у рубля есть все шансы продолжить рост на ослаблении распродаж... читать дальше
.04 февраля 2020 года 09:12
Рубль во вторник утром продолжит коррекционный рост, однако в дальнейшем сохраняются риски активизации продаж в национальной валюте, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. Поддержку национальной валюте во вторник утром могут оказать восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс... читать дальше
.04 февраля 2020 года 09:02
MSCI повышает вес акций ЛУКОЙЛа в своих индексах в связи с вступлением в силу новых оценок FIF и NoS нефтекомпании
Новые оценки индексного провайдера MSCI для FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) и NoS (количество акций - number of shares) "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) с учетом погашения представленных к выкупу акций нефтекомпании вступают в силу 4 февраля 2020... читать дальше
.03 февраля 2020 года 19:31
Москва. 3 февраля. Рынок акций РФ в понедельник консолидировался на фоне наметившейся коррекции в Европе и США и одновременно дешевеющей нефти на опасениях замедления мировой экономики из-за распространения коронавируса из КНР; индекс РТС подрос за счет укрепления рубля. читать дальше
.03 февраля 2020 года 19:25
Москва. 3 февраля. Доллар и евро активно дешевеют на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль, даже несмотря на падающую нефть, уверенно дорожает к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики ведущих мировых бирж. читать дальше
.03 февраля 2020 года 19:19
Учитывая высокую долю закупок сырья, переработки и маркетинга в бизнесе, для ЛУКОЙЛа январский цикл роста дефляционных ожиданий в экономике является позитивным фактором, говорится в комментарии аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александра... читать дальше
.03 февраля 2020 года 19:00
Москва. 3 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник продемонстрировали небольшое снижение вслед за падением котировок американских казначейских обязательств (US Treasuries) на волне снижения спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за счет менее активного снижения цен отечественных бумаг по сравнению с US Treasuries. читать дальше
.03 февраля 2020 года 18:54
Волатильность российских акций на этой неделе сохранится, но потенциал снижения ограничен - Альфа-банк
Волатильность на российском рынке акций на этой неделе сохранится, однако потенциал снижения ограничен, говорится в обзоре Альфа-банка. "Несмотря на то, что приток средств в российские фонды акций иссяк на фоне бегства инвесторов в защитные активы из-за эпидемии коронавируса, признаков... читать дальше
.03 февраля 2020 года 18:02
Аналитики ГК "ФИНАМ" по-прежнему рекомендуют покупать акции Chevron с целевой ценой $132, говорится в комментарии инвесткомпании. "Компания Chevron представила финансовые результаты за четвертый квартал 2019 года. Выручка компании оказалась хуже ожиданий, однако скорректированная прибыль на... читать дальше
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