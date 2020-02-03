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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены на нефть могут стабилизироваться в диапазоне $55-57,5 за баррель Brent на этой неделе - Sberbank Asset Management
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03 февраля 2020 года 17:22

Цены на нефть могут стабилизироваться в диапазоне $55-57,5 за баррель Brent на этой неделе - Sberbank Asset Management

Вполне возможно частичное восстановление цен на нефть на этой неделе с динамикой в диапазоне $55-57,5 за баррель Brent, отмечается в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика.

"Нефть марки Brent подешевела за неделю на 4,2%. - отмечает эксперт банка. - Согласно Минэнерго США, запасы нефти в стране по итогам недели выросли на 3,55 млн барр. против ожидаемого роста на 1,29 млн барр. Между тем данные API зафиксировали снижение показателя на 4,27 млн барр. Согласно заявлению представителей ОПЕК+, картель может провести внеплановое заседание в феврале для дополнительной оценки спроса на нефть в связи с угрозой быстрого распространения коронавируса. Члены комитета могут рассмотреть дополнительные ограничения нефтедобычи. Сырьевые рынки снижались, особенно нефтяные котировки. Тем не менее, мы ожидаем частичного восстановления цен на этой неделе и динамику в диапазоне $55-57,5 за баррель Brent".

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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