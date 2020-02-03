Диапазон нефти на неделю - $55-60 за баррель - "БКС Глобал Маркетс"

Аналитики "БКС Глобал Маркетс" ожидают высокую волатильность цен на нефть на предстоящей неделе в диапазоне $55-60 за баррель, сообщается в обзоре компании.

Нефть за месяц подешевела на 25% и на прошлой неделе опустилась к $56 за баррель. Основная причина резкого обвала – опасения рынка относительно динамики спроса на фоне частичной блокировки Китая в рамках борьбы с коронавирусом, отмечает аналитик "БКС Глобал Маркетс" Кирилл Таченников.

Китай заявил о вливании $174 млрд для поддержания стабильности финансовых рынков.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ в выходные решил провести встречу уже 4-5 февраля, а не в конце месяца, чтобы обсудить потенциальное сокращение добычи. Напряженность на Ближнем Востоке сохраняется, Ливия по-прежнему ограничивает поставки, добыча в стране сейчас всего 300 тыс. барр. Число активных буровых снизилось на 1 - до 675 на прошлой неделе (+16 за 3 недели), запасы нефти в США незначительно выросли по данным EIA.

"Ожидаем высокую волатильность цен на нефть на предстоящей неделе в диапазоне $55-60 за барр. под влиянием разнонаправленных факторов", - пишет Кирилл Таченников.