Рубль днем растет к доллару и евро вслед за позитивной динамикой мировых рынков

Москва. 3 февраля. Доллар и евро заметно снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем; после сильного падения в первой половине дня, связанного с обвалом вышедших с каникул китайских бирж, рубль перешел к повышению и заметно укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики ведущих европейских площадок.

Курс доллара США составил 63,6 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 31,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов доллар рос выше 64 руб./$1 впервые с 4 декабря. Евро стоил 70,35 руб./EUR1, подешевев на 52,75 копейки. Ранее в ходе торгов евро повышался до 70,9875 руб./EUR1 также впервые с 4 декабря. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 40,93 копейки - до 66,64 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 4 января на 77,06 копейки, до 63,9091 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,1945 рубля, до 70,7921 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль днем развернулся вверх к доллару и евро и демонстрирует уверенный рост к обеим валютам после падения в первой половине дня до минимальных отметок с начала декабря. Резкий скачок вниз был обусловлен падением азиатских рынков на фоне обвала основных китайских индексов.

Китайские финансовые рынки открылись в понедельник после длительных выходных по случаю празднования Нового года по лунному календарю, власти КНР продлили выходные в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Фондовые индексы Китая потеряли порядка 8% по итогам торгов.

После открытия европейских площадок настроения участников рынков улучшились, так как игроки позитивно оценили действия китайских властей, направленные на стабилизацию финансовых рынков.

НБК в понедельник снизил процентные ставки по 7-дневным и 14-дневным операциям обратного РЕПО, используемым им для вливания средств в банковскую систему. Ставки были уменьшены на 10 базисных пунктов (б.п.) - соответственно до 2,4% и 2,55%, говорится в сообщении НБК. Центробанк влил в финсистему 1,2 трлн юаней ($173 млрд) за счет операций обратного РЕПО.

В центре внимания участников рынков остается вспышка коронавируса в Китае. По сообщениям местных СМИ, число жертв "уханьского" коронавируса превзошло число погибших во время вспышки атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов. По данным Госкомитета здравоохранения КНР, к утру понедельника на материковой части Китая число скончавшихся от пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, достигло 361 человека.

"Рубль остается во власти развития событий со вспышкой коронавируса в Китае, распространение которого пока не удалось взять под контроль. Динамика количества жертв определит поведение курса в течение текущей недели. Риски дальнейшего ослабления рубля сохраняются. Триггерами для новых витков ослабления может быть увеличение числа стран, затронутых вирусом, новые летальные исходы за пределами Китая и продление вынужденных выходных в Китае как фактор дополнительного замедления роста китайской экономики. За двухнедельный период, в течение которого в фокусе рынков остается тема коронавируса, рубль потерял 3,5% в паре с долларом, в то время как валюты развивающихся стран в среднем слабели на 2%. Рубль остается аутсайдером среди валют-аналогов, реагируя на резкое падение цен на нефть, вызванное опасениями относительно спроса на энергоносители в Китае. По мере стабилизации ситуации с коронавирусом рубль вполне может стать лидером укрепления среди валют развивающихся стран, восстанавливаясь после резкого падения последних двух недель. Фактором поддержки для рубля на текущей неделе могут стать словесные интервенции от ОПЕК+ в рамках планируемой встречи 4-5 февраля", - подчеркнул аналитик Нордеа-банка Григорий Жирнов.

"Коронавирус остается основным драйвером для рынков. Ожидается, что пик распространения придется на ближайшие две недели, а значит, давление на рынки будет сохраняться. В этом ключе стоит с аккуратностью подходить к рисковым активам, особенно учитывая, что перспективы влияния на деловую активность Китая остаются неясными, в частности из-за продления выходных для предприятий до 10 февраля. Рубль торгуется недалеко от 64 руб./$1 и вряд ли сможет найти повод для существенного укрепления, пока на рынках сохраняется нервозность. В среднесрочной перспективе мы ожидаем дальнейшего постепенного ослабления рубля, но сезонно сильный текущий счет платежного баланса продолжит поддерживать рубль в первом квартале, поэтому в случае ослабления нервной реакции на коронавирус курс стабилизируется вблизи 63 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть изменяются разнонаправленно в понедельник на новостях о падении спроса в Китае и о возможном проведении внеочередного заседания технического комитета ОПЕК+ на этой неделе.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК снизилась на 0,32% - до $56,44 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,31% - до $51,72 за баррель.

Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 20% объема потребления, на фоне распространения коронавируса, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Это самый серьезный шок для спроса со времен финансового кризиса 2008-2009 годов и самое неожиданное после террористических атак в США 11 сентября 2001 года.

По информации Bloomberg, ОПЕК+ планирует провести 4-5 февраля внеочередное заседание технического комитета. Ранее планировалось, что заседание техкомитета состоится только перед мартовской встречей министров ОПЕК+.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка снизились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 6,34% годовых, ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и на срок 1 месяц опустились на 1 б.п. - до 6,38% и 6,39% годовых соответственно. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 6,46% и 6,47% годовых.