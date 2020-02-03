Внешние негативные новости могут привести к повышенной волатильности курса рубля - "Открытие Брокер"

Текущая реальная доходность рубля составляет 3,75%, что является одним из лучших показателей в мире, но рубль относится к группе рискованных активов, поэтому внешние негативные новости могут приводить к повышенной волатильности его курса, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль провёл первую половину понедельника довольно нервно. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3605 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 6,34%, недельная - до 6,38%, а месячная - до 6,40%. В моменте рубль слабел до 64,10 за доллар, но на большее у пессимистов сил не хватило, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Минфин на предстоящей неделе, скорее всего, сообщит о сокращении валютных закупок в рамках бюджетного правила на следующий период. Сам период будет длиннее, а цены на нефть в январе были заметно ниже, чем в декабре. В пятницу пройдёт заседание ЦБ РФ, хотя полной уверенности в снижении ставки всё же нет. Ожидается, что по итогам января инфляция замедлилась до 2,5%, но повышенная волатильность на рынках может перевесить данный факт в системе принятия решения по ставке.

"Тем не менее, текущая реальная доходность рубля составляет 3,75%, что является одним из лучших показателей в мире. Однако рубль всё же относится к группе рискованных активов, поэтому внешние негативные новости могут приводить к повышенной волатильности курса", - пишет А. Кочетков.