Потенциал ослабления рубля пока выглядит ограниченным - ИК "Велес Капитал"

Пары доллар/рубль и евро/рубль в целом до закрепления выше отметок 65 и 72 соответственно сохраняют среднесрочные нисходящие тренды, и, значит, потенциал ослабления рубля выглядит ограниченным, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".

"Валютные пары начинают месяц выше важных технических отметок (средние полосы Боллинджера недельных графиков), неспособность отвоевать которые увеличит шансы движения к локальным максимумам. Так, при положении доллара выше поддержки 63,25 руб. можно ожидать роста в район 65,50 руб., а далее к 67 руб. Евро, находясь выше 70 руб., будет стремиться к 72 руб., а далее к 74 руб. В целом по обеим валютным парам до закрепления выше 65 руб. и 72 руб. соответственно сохраняются среднесрочные нисходящие тренды, и, значит, потенциал ослабления рубля выглядит ограниченным. Картина изменится при завершении одной-двух недель выше указанных отметок и особенно при пробое 67 руб. и 74 руб." - указывает аналитик Елена Кожухова.