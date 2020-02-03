Индекс Мосбиржи в первой половине февраля может взять курс на 2970 пунктов - ИК "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи в первой половине февраля может взять курс на 2970 пунктов, для индекса РТС ближайшая цель падения расположена на 1470 пунктах, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".

"С технической точки зрения, рублевый и долларовый индексы лишь частично исчерпали потенциалы начавшейся нисходящей коррекции, что заставляет ожидать новых продаж. Так, индикатор Мосбиржи в первой половине февраля может взять курс на 2970 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика), сигналом в пользу чего стал бы пробой 3050 пунктов. Для индекса РТС ближайшая цель падения в виде аналогичного индикатора расположена на 1470 пунктах. При пробое указанных отметок можно ожидать попыток отскочить от минимумов в районе 2900 и 1400 пунктов", - пишет аналитик Елена Кожухова.