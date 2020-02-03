Ослабление рубля в моменте повышает привлекательность открытия позиций в ОФЗ для нерезидентов - "БКС Глобал Маркетс"

Аналитики "БКС Глобал Маркетс" отмечают, что ослабление рубля в моменте повышает привлекательность для нерезидентов в открытии позиций в ОФЗ, сообщается в обзоре компании.

Несмотря на значительное ослабление рубля на прошлой неделе (~3%) ОФЗ выглядели достаточно устойчиво, констатирует аналитик "БКС Глобал Маркетс" Мария Радченко: рост доходности не превысил 10 б.п. На дальнем участке кривой ОФЗ доходность выросла до 6,4%.

Валюты развивающихся рынков в целом были под давлением: южноафриканский ранд подешевел на 3,6%, бразильский реал и чилийский песо – на 2,3% и 2,9% соответственно.

"На фоне продолжения падения цен на нефть ослабление рубля может продолжиться на этой неделе, что негативно для ОФЗ. Однако рынок продолжает демонстрировать высокую устойчивость к негативной динамике рубля. Кроме того, мы отмечаем, что ослабление рубля в моменте повышает привлекательность для нерезидентов в открытии позиций в ОФЗ", - пишет М. Радченко.