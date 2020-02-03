Падение китайского фондового рынка вряд ли утянет за собой мировые акции - ITI Capital

Падение китайского фондового рынка вряд ли утянет за собой мировые акции, говорится в обзоре ITI Capital. При этом необходимо также учитывать меры поддержки, которые китайские власти намерены принять. Так, ЦБ КНР анонсировал вливание в финансовую систему $174 млрд ликвидности.

"Согласно нашему базовому сценарию, коррекция продолжится до середины недели и во многом будет зависеть от данных ISM за январь по всему миру, которые будут опубликованы в понедельник, 3 февраля, и статистике по занятости в США в пятницу, 7 февраля, - полагают аналитики ITI Capital. - Мы считаем, что участники рынка будут предпринимать попытки консолидироваться и отыграть часть падения. После того, как S&P 500 достиг нашей цели - 3 211 п., т.е. 50-тидневной скользящей средней, показатель может опуститься к 3150 п., а при снижении на 1,9% - до 3110 п., т.е. 100-дневной скользящей средней. Мы ждем дальнейшей коррекции до середины недели, за которой может последовать улучшение настроений и новостного фона".

По мнению экспертов ITI Capital, в случает в случае продолжения коррекции из глобальных акций следует покупать: производителей медицинских масок, в том числе 3M, Honeywell, а также разработчиков вакцин от вируса, таких как Novovax, Inovio, Gilead Science и других. Из российских акций - Полюс золото (PLZL) и Полиметалл.

Аналитики ITI Capital полагают, что в случае восстановления рынка стоит покупать акции нефтесервисных компаний США. Из российских - Газпром, который упал на 12%, Новатэк (-8,4%), Транснефть (-6,7%), ТМК (-6,6%), Сургутнефтегаз (-4,3%), а также Северсталь (-3%). Сбербанк оказался одной из наиболее устойчивых бумаг, подешевев лишь на 1%, и может восстановиться вместе с рублем, считают эксперты.