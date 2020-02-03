"ФИНАМ" рекомендует "Покупать" акции Exxon Mobil, но снижает целевую цену с $87 до $72

Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют "Покупать" акции Exxon Mobil, но в связи с неоднозначной ситуацией в секторе снижают целевую цену с $87 до $72, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Компания Exxon Mobil представила финансовые результаты за четвертый квартал, которые оказались хуже ожиданий, - отмечает эксперт "ФИНАМа" Вадим Сысоев. - Менеджмент компании продолжает распродавать ряд активов для повышения эффективности бизнеса. В то же время, в блоке Stabroek в Гайане было открыто еще два месторождения и теперь суммарные запасы составляют более 8 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Исполнительный директор Exxon Mobil Даррен Вудс сообщил, что негативное влияние на итоговый результат оказали подразделения "Переработка и сбыт" и "Нефтехимия", тогда как основное подразделение, а именно "Разведка и Добыча" показала сильные результаты и компания продолжит повышать его эффективность, а также будет дальше оптимизировать инвестиционный портфель проектов. Мы рекомендуем "Покупать" акции Exxon Mobil, но в связи с неоднозначной ситуацией в секторе, снижаем целевую цену с $87 до $72".