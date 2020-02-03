Стоимость барреля нефти на текущей неделе может обвалиться ниже $45 - ИК "Фридом Финанс"

Стоимость барреля нефти на этой неделе может обвалиться ниже $45, если в ситуацию не вмешаются страны - участницы договоренностей ОПЕК+, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "На это указывает, в том числе, состояние рынка фьючерсов. Игроки закладывают аномально узкие спреды, ожидая затяжного снижения цен на сырье", - подчеркивают аналитики инвесткомпании.

Китай сократил потребление нефти на 20%. Падение спроса стало максимальным с кризиса 2008-2009 годов, а китайский рынок переработки нефти не сжимался так быстро с момента атаки на башни-близнецы 11 сентября 2001 года, напоминают эксперты. Китай сейчас является основным нетто-импортером нефти. Местный рынок на 15-30% определяет движение мировых цен на нефть. Ситуацию усугубляет то, что у страны нет достаточных мощностей для хранения сырой нефти и продуктов ее переработки. На данный момент они заполнены на 80-90%. Поставки в Китай из стран Латинской Америки уже остановлены, из Африки - сокращены.

"Рынок в данный момент живет ожиданием реакции со стороны основных стран экспортеров: от размера квоты будет зависеть дальнейшая динамика цен. Как мы отметили выше, в моменте нефть может снижаться ниже $45, но ближайшая психологическая цель - $50. От этого уровня весьма вероятна коррекция вверх, что будет связано с риском резкого сокращения добычи сланцевой нефти в США. Количество американских компаний-банкротов в нефтегазовой сфере достигло пиковых значений (208 компаний за пять лет), а совокупный безнадежный долг всей индустрии превысил $120 млрд", - отмечают эксперты ИК "Фридом Финанс".