Курс рубля в ближайшие недели может остаться в диапазоне 63-65 руб./долл. - "БКС Глобал Маркетс"

Курс рубля в ближайшие 1-2 недели может остаться в диапазоне 63-65 руб./долл. при условии снижения ставки ЦБ на 25 б.п. и стабилизации нефтяных котировок на уровнях $57-60/барр., говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

"Прошедшая неделя прошла под знаком ослабления рубля, как мы и прогнозировали. - отмечают аналитики "БКС Глобал Маркетс". - Сочетание внешнего негатива и сокращения предложения валюты на внутреннем рынке довольно быстро возвратило рубль в коридор, в котором он находился большую часть прошлого года. По итогам недели курс рубля составил RUB 63,92/$ против RUB 62,07/$ на 24 января. Мы считаем, что в ближайшие 1-2 недели при условии снижения ставки ЦБ на 25 б.п. и стабилизации нефтяных котировок на уровнях $57-60/барр. курс рубля останется в диапазоне RUB 63-65/$. При этом свой прогноз по курсу на 2020 г. мы не меняем: мы ожидаем, что в среднем в текущем году курс составит RUB 64,1/$".