.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Увеличение запасов топлива и риск снижения спроса в ближайшие месяцы вряд ли дадут нефтяным ценам восстановиться - Saxo Bank
.
ГЛАВНОЕ
Рост ВВП РФ замедлился в 2019 году до 1,3%
Рост российской экономики в 2019 году замедлился, по данным Росстата, до 1,3% после 2,5% годом ранее. Показатель совпал с прогнозами аналитиков, однако оказался чуть слабее последних оценок Минэкономразвития
 
ФТС: физлицам придется декларировать вывоз за границу ЕАЭС свыше $100 тыс.
Пересечение таможенной границы ЕАЭС с "наличностью", превышающей эквивалент $100 тыс., с 4 февраля 2020 года будет предполагать обязательные подачу пассажирской таможенной декларации и предоставление документов, подтверждающих происхождение средств,...
 
В РФ обеспечат бесперебойное функционирование Национальной платежной системы
До конца следующего года в России должен появиться центр тестирования технических средств и программного обеспечения криптографической защиты информации. "Коммерсант" ознакомился с презентацией Минкомсвязи, посвященной концепции центра...
 
СБП поможет оплатить проезд в транспорте
В системе быстрых платежей (СБП) может появиться новая функция - оплата проезда в общественном транспорте по QR-коду. О том, что такой сервис обсуждается, "Известиям" рассказали в пяти банках - участниках системы, в том числе в ВТБ, Газпромбанке и в...
 
03 февраля 2020 года 12:28

Увеличение запасов топлива и риск снижения спроса в ближайшие месяцы вряд ли дадут нефтяным ценам восстановиться - Saxo Bank

Увеличение запасов топлива и риск снижения спроса в ближайшие месяцы, скорее всего, не дадут нефтяным ценам восстановиться, говорится в обзоре Saxo Bank. Для нефти за этот месяц намечается сильнейшее падение с прошлого мая: две недели непрерывной распродажи обвалили марку Brent до минимума почти за четыре месяца, указывает глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. При этом растерялось всё приобретенное после принятого 6 декабря решения ОПЕК+ о сокращении добычи и после всплеска напряженности на Ближнем Востоке в начале января.

По мнению эксперта банка, распродажу, видимо, ускорило и снятие хедж-фондами ставок на повышение. Между началом декабря и 21 января хедж-фонды накупили почти 100 млн баррелей нефти Brent. Внезапный перенос внимания с неурядиц в Ливии и на Ближнем Востоке на падение спроса из-за коронавируса застал их врасплох.

"Увеличение запасов топлива и риск снижения спроса в ближайшие месяцы, скорее всего, не дадут нефтяным ценам восстановиться. - полагает Оле Хансен. - Запасы бензина в США продолжают бить рекорды, а в Азии прибыль с производства авиационного керосина упала до почти четырехлетнего минимума. Агентство S&P Global Platts Analytics прогнозирует в ближайшие два-три месяца снижение спроса на нефть на 200 тыс. баррелей в сутки. Но если нынешняя эпидемия коронавируса окажется сравнимой с "атипичной пневмонией" 2003 года, то, по их оценке, спрос просядет на 700-800 тыс. баррелей, что составляет более половины ожидаемого увеличения спроса за 2020 год".

ОПЕК всё сильнее беспокоит обвал цен, картель готов поддерживать цены продлением, а то и усилением сокращений добычи, говорится в обзоре Saxo Bank. "В ближайшее время рынок будет остро реагировать на любые новости об усилении вирусной угрозы в Китае и других странах. С технической точки зрения уровнем поддержки является область 56 долл. США за баррель, от которой марка Brent отскакивала в августе и октябре прошлого года", - заключает эксперт банка.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
04 февраля 2020 года 09:59
Индекс Мосбиржи предпримет движение вверх с целью 3100 пунктов - Промсвязьбанк
Внешний фон способствует ограниченному росту, правда, под давлением могут находиться ключевые "фишки", а также бумаги нефтегазового сектора, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "Индекс Мосбиржи, по нашему мнению, предпримет движение вверх с целью 3100 пунктов", - отмечает главный аналитик...    читать дальше
.
04 февраля 2020 года 09:55
Рынок акций начнет торги вторника на положительной территории - ИК "Атон"
оссийский рынок акций начнет торги вторника на положительной территории, рост составит около 0,5%, говорится в обзоре ИК "Атон".    читать дальше
.
04 февраля 2020 года 09:48
Вероятно, отечественный рынок акций покажет рост в пределах 0,5% - "Открытие Брокер"
нешний фон перед стартом торгов во вторник в России слабо позитивный. Азиатские индексы и сырьевые контракты растут, частично восстанавливая понесённые потери. Вероятно, прогнозирует в своем комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, в начале дня отечественный рынок акций...    читать дальше
.
04 февраля 2020 года 09:42
Рынок акций может открыться во вторник ростом - Алор Брокер
Отечественный рынок акций может открыться во вторник ростом, но ситуация продолжает оставаться тревожной, сообщается в комментарии Алор Брокер. "Внешний фон с утра располагает к открытию нашего рынка ростом в пределах 0,4%: более чем на полпроцента растут американские фьючерсы, нефть от...    читать дальше
.
04 февраля 2020 года 09:35
Brent подорожала до $54,75
Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник ростом. Рынки акций Азиатского-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов во вторник. Цены на нефть растут во вторник.    читать дальше
.
04 февраля 2020 года 09:32
Индекс Мосбиржи начнет вторник с умеренного позитива - ИК "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи после умеренно позитивного открытия во вторник может продолжить коррекционный подъем в район 3090-3100 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением порядка 0,2-0,4%, в районе 3075-3085 пунктов. В качестве ближайших...    читать дальше
.
04 февраля 2020 года 09:22
Рубль может продолжить рост на ослаблении распродаж рисковых активов - Алор Брокер
оссийская валюта во вторник может продолжить рост на ослаблении распродаж рисковых активов, говорится в комментарии Алор Брокер. Пара доллар/рубль откатилась в понедельник от отметки 64, снизившись примерно на полпроцента. Во вторник у рубля есть все шансы продолжить рост на ослаблении распродаж...    читать дальше
.
04 февраля 2020 года 09:12
Рубль во вторник утром продолжит коррекционный рост - Промсвязьбанк
Рубль во вторник утром продолжит коррекционный рост, однако в дальнейшем сохраняются риски активизации продаж в национальной валюте, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. Поддержку национальной валюте во вторник утром могут оказать восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс...    читать дальше
.
04 февраля 2020 года 09:02
MSCI повышает вес акций ЛУКОЙЛа в своих индексах в связи с вступлением в силу новых оценок FIF и NoS нефтекомпании
Новые оценки индексного провайдера MSCI для FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) и NoS (количество акций - number of shares) "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) с учетом погашения представленных к выкупу акций нефтекомпании вступают в силу 4 февраля 2020...    читать дальше
.
03 февраля 2020 года 19:31
Рынок акций РФ в понедельник консолидировался на фоне снижения нефти и роста рубля
Москва. 3 февраля. Рынок акций РФ в понедельник консолидировался на фоне наметившейся коррекции в Европе и США и одновременно дешевеющей нефти на опасениях замедления мировой экономики из-за распространения коронавируса из КНР; индекс РТС подрос за счет укрепления рубля.    читать дальше
.
03 февраля 2020 года 19:25
Рубль растет к доллару и евро в ходе волатильных торгов понедельника
Москва. 3 февраля. Доллар и евро активно дешевеют на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль, даже несмотря на падающую нефть, уверенно дорожает к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики ведущих мировых бирж.    читать дальше
.
03 февраля 2020 года 19:19
Рост дефляционных ожиданий является позитивным фактором для ЛУКОЙЛа - ИК "Фридом Финанс"
Учитывая высокую долю закупок сырья, переработки и маркетинга в бизнесе, для ЛУКОЙЛа январский цикл роста дефляционных ожиданий в экономике является позитивным фактором, говорится в комментарии аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александра...    читать дальше
.
03 февраля 2020 года 19:00
Цены евробондов РФ в понедельник немного снизились вслед за UST, но спреды сузились
Москва. 3 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник продемонстрировали небольшое снижение вслед за падением котировок американских казначейских обязательств (US Treasuries) на волне снижения спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за счет менее активного снижения цен отечественных бумаг по сравнению с US Treasuries.    читать дальше
.
03 февраля 2020 года 18:54
Волатильность российских акций на этой неделе сохранится, но потенциал снижения ограничен - Альфа-банк
Волатильность на российском рынке акций на этой неделе сохранится, однако потенциал снижения ограничен, говорится в обзоре Альфа-банка. "Несмотря на то, что приток средств в российские фонды акций иссяк на фоне бегства инвесторов в защитные активы из-за эпидемии коронавируса, признаков...    читать дальше
.
03 февраля 2020 года 18:02
"ФИНАМ" рекомендует покупать акции Chevron с целевой ценой $132
Аналитики ГК "ФИНАМ" по-прежнему рекомендуют покупать акции Chevron с целевой ценой $132, говорится в комментарии инвесткомпании. "Компания Chevron представила финансовые результаты за четвертый квартал 2019 года. Выручка компании оказалась хуже ожиданий, однако скорректированная прибыль на...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.