Увеличение запасов топлива и риск снижения спроса в ближайшие месяцы вряд ли дадут нефтяным ценам восстановиться - Saxo Bank

Увеличение запасов топлива и риск снижения спроса в ближайшие месяцы, скорее всего, не дадут нефтяным ценам восстановиться, говорится в обзоре Saxo Bank. Для нефти за этот месяц намечается сильнейшее падение с прошлого мая: две недели непрерывной распродажи обвалили марку Brent до минимума почти за четыре месяца, указывает глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. При этом растерялось всё приобретенное после принятого 6 декабря решения ОПЕК+ о сокращении добычи и после всплеска напряженности на Ближнем Востоке в начале января.

По мнению эксперта банка, распродажу, видимо, ускорило и снятие хедж-фондами ставок на повышение. Между началом декабря и 21 января хедж-фонды накупили почти 100 млн баррелей нефти Brent. Внезапный перенос внимания с неурядиц в Ливии и на Ближнем Востоке на падение спроса из-за коронавируса застал их врасплох.

"Увеличение запасов топлива и риск снижения спроса в ближайшие месяцы, скорее всего, не дадут нефтяным ценам восстановиться. - полагает Оле Хансен. - Запасы бензина в США продолжают бить рекорды, а в Азии прибыль с производства авиационного керосина упала до почти четырехлетнего минимума. Агентство S&P Global Platts Analytics прогнозирует в ближайшие два-три месяца снижение спроса на нефть на 200 тыс. баррелей в сутки. Но если нынешняя эпидемия коронавируса окажется сравнимой с "атипичной пневмонией" 2003 года, то, по их оценке, спрос просядет на 700-800 тыс. баррелей, что составляет более половины ожидаемого увеличения спроса за 2020 год".

ОПЕК всё сильнее беспокоит обвал цен, картель готов поддерживать цены продлением, а то и усилением сокращений добычи, говорится в обзоре Saxo Bank. "В ближайшее время рынок будет остро реагировать на любые новости об усилении вирусной угрозы в Китае и других странах. С технической точки зрения уровнем поддержки является область 56 долл. США за баррель, от которой марка Brent отскакивала в августе и октябре прошлого года", - заключает эксперт банка.