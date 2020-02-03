Рынок акций РФ утром снизился вслед за Азией и нефтью, попытки коррекции пока неудачны

Москва. 3 февраля. Рынок акций РФ утром в понедельник снизился вслед за нефтью и фондовой Азией во главе с обвалившимся Китаем после новогодних праздников на сохраняющихся опасениях замедления мировой экономики из-за распространения коронавируса из КНР, попытки индексов подрасти в первый час торгов за счет закрытия части коротких позиций игроками пока не способны переломить пессимистичные настроения.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3071,45 пункта (-0,2%, утром индекс локально отскакивал выше 3080 пунктов), индекс РТС - 1515,84 пункта (-0,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,9%.

Доллар просел до 63,84 рубля (-0,08 рубля).

Глава правительства РФ Михаил Мишустин предложил перенести на другие сроки Сочинский инвестиционный форум, запланированный на 12-14 февраля, в целях предупреждения завоза и распространения коронавируса в России.

Подешевели акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,9% и -1,6% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,6% и -1,8% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%).

Подросли акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,5%).

В США в пятницу, 31 января, индексы упали из-за новости о введении режима чрезвычайной ситуации в стране с воскресенья из-за распространения коронавируса. ЧС предполагает временный запрет на въезд в Штаты иностранных граждан, которые могут представлять риски в плане передачи вируса, заявил министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар. В частности, это касается людей, которые побывали на территории Китая в течение последних двух недель. Ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Эпидемия может сократить подъем ВВП США на 0,4 процентного пункта в первом квартале из-за падения числа китайских туристов и уменьшения экспорта в азиатские государства, полагают аналитики Goldman Sachs Group Inc.

В понедельник упали фондовые индексы в Азии (японский Nikkei 225 упал на 1%, китайский Shanghai Composite после недельных выходных обвалился на 7,7%, хотя гонконгский Hang Seng подрос на 0,2%), однако наметилась коррекция в Европе (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,1-0,4%) и "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,4%).

По сообщениям китайских СМИ, число жертв "уханьского" коронавируса превзошло число погибших во время вспышки атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов. По данным Госкомитета здравоохранения КНР, к утру понедельника на материковой части Китая число скончавшихся от пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, достигло 361 человека. В воскресенье на Филиппинах скончался один из двух заразившихся новым типом коронавируса жителей Уханя, это первый случай смерти от заболевания за пределами Китая.

К негативным новостям также можно отнести статистику из КНР, где прибыль крупных промышленных предприятий в 2019 году упала на 3,3%. Это стало первым падением показателя с 2015 года, когда он снизился на 2,3%. В декабре прибыль промпредприятий упала на 6,3% по сравнению с декабрем 2018 года после роста на 5,4% месяцем ранее.

Тем временем Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник снизил процентные ставки по 7-дневным и 14-дневным операциям обратного РЕПО, используемым им для вливания средств в банковскую систему. Помимо этого, регулятор влил в финсистему 1,2 трлн юаней ($173 млрд) за счет операций обратного РЕПО.

Нефть в понедельник также дешевеет на опасениях падения спроса из-за вспышки пневмонии в КНР; цена Brent находится почти на $0,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 31 января. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $56,23 за баррель (-0,7% и -1,2% в пятницу), мартовская цена WTI - $51,47 за баррель (-0,2% и -1,1% в пятницу).

Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 20% объема потребления, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам эксперта компании "БКС брокер" Игоря Галактионова, нефтяные котировки падают четвертую неделю подряд, стоимость Brent достигла минимумов с января 2019 года. Угроза пандемии коронавируса, которая чревата замедлением экономики Китая и ослаблением спроса на жидкое топливо, продолжает оказывать давление на мировые рынки. Из-за высоких темпов распространения нового вируса оказались нарушены цепочки поставок и ограничены перемещения людей, что негативно влияет на деловую активность.

Участники альянса ОПЕК+ планируют провести 4-5 февраля встречу технического комитета, чтобы обсудить влияние коронавируса на спрос на нефтяном рынке. Вероятно, группа вынесет рекомендацию о том, следует ли продлить действующие квоты по сокращению добычи после окончания марта. Ранее в декабре участники альянса договорились о сокращении добычи на 1,7 млн б/с до конца марта 2020 года. По данным Baker Hughes, количество активных нефтяных буровых установок в США за неделю сократилось на 1 единицу и достигло 675 штук, в годовом выражении сокращение составило 172 установки.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в США индекс S&P 500 опустился до минимума с начала января и приблизился к поддержке 3200 пунктов, пробой которой может ускорить снижение. Инвесторы продавали акции на фоне опасений в отношении распространения коронавируса и тех последствий, которые он несет для всей мировой экономики. Остальные факторы на этом фоне отошли на второй план. Тем не менее, утром в понедельник фьючерсы на индекс S&P 500 растут.

В Китае многие предприятия страны останутся закрытыми в связи с эпидемией еще как минимум неделю, а число смертей от коронавируса уже достигло 361 случая. Нефть пытается замедлить снижение на фоне сообщений СМИ о возможной встрече комитета ОПЕК+ в начале февраля для обсуждения ситуации на рынке. Ближайшей ключевой поддержкой для Brent выступает отметка $56 за баррель.

Для индексов МосБиржи и РТС следующими целями движения являются уровни 3050 и 1500 пунктов, у которых продажи могут приостановиться. В целом индексы находятся на расстоянии от зон перепроданности. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 3050-3110 пунктов.

Страхи в отношении коронавируса в ближайшие дни вряд ли уйдут с рынков, а инвесторы будут лишь на время переключать внимание на другие факторы, такие как макроэкономические и корпоративные новости, считает Кожухова.

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в понедельник не исключена приостановка коррекции вниз по индексу РТС - ЦБ КНР оказал поддержку ликвидности, понизив ставки РЕПО сроком 7 и 14 дней, что способствует стабилизации обстановки на азиатских фондовых площадках, ставших источником повышенной волатильности в последнее время.

Вместе с тем, сообщения о сокращении спроса на нефть со стороны Китая на 20% из-за влияния коронавируса стали фактором давления на нефтяные котировки, поэтому внешний фон пока нельзя назвать благоприятным.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, ситуацию на внешних рынках нельзя назвать особенно панической. Открытие китайского рынка в глубоком "минусе" было ожидаемым событием. Падение прибыли китайских промышленных предприятий также не стало сюрпризом, как и снижение нефтепереработки в феврале.

Распространение коронавируса продолжается, но его летальность не столь высокая, как опасались в начале вспышки. Поэтому рынки больше заботит то, как страны будут планировать дальнейшие меры по борьбе с распространением. Вполне очевидно, что спрос на многие сырьевые товары упадет на какое-то время. ОПЕК готова рассмотреть варианты дополнительного сокращения производства, но уже в январе добыча в картеле упала существенно больше, чем предусмотрено соглашением ОПЕК+, из-за форс-мажоров в Ливии.

В любом случае начало недели для рынков будет негативным. Российские индексы рискуют продолжить снижение на фоне дешевеющей нефти. Можно также ждать продолжения давления спекулянтов на рубль. Если рубль будет существенно слабеть перед заседанием ЦБ РФ, то регулятор вряд ли пойдет на снижение ставки, считает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-3,7%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-3,4%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,8%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-2,3%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-2,2%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (-2%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (-1,9%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-1,9%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,9%).

Подорожали бумаги ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+9,7%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+9,4%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+7,1%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+4,3%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 15,315 млрд рублей (из них 2,692 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" (MOEX: GAZP)).