Развитие ситуации с коронавирусом в Китае останется ключевой темой для нефтяных цен в рамках текущей недели - "Нордеа банк"

Нефтяной рынок по-прежнему находится во власти опасений за спрос на энергоносители, поэтому развитие ситуации с коронавирусом в Китае останется ключевой темой для нефтяных цен в рамках текущей недели, сообщается в обзоре "Нордеа банка".

Нефтяные котировки остаются под давлением на фоне сообщений о падении спроса на нефть в Китае. Контракты на Brent теряли около 0,8% в утренние часы и торговались вблизи отметки $56/bb, отмечают аналитики банка. При этом негативные настроения на нефтяном рынке ограничивают сообщения о готовности стран ОПЕК+ перенести встречу с марта на начало февраля для обсуждения действий в ответ на падение нефтяных цен.

"Тем не менее, нефтяной рынок по-прежнему находится во власти опасений за спрос на энергоносители, в то время как сторона предложения гораздо меньше волнует участников рынка. Как следствие, развитие ситуации с коронавирусом в Китае останется ключевой темой для нефтяных цен в рамках текущей недели", - пишут специалисты "Нордеа банка".