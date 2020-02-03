Рубль в понедельник может восстановиться до 63,5 за доллар, если на рынках сохранится осторожный оптимизм - Sberbank CIB

Рубль в понедельник может восстановиться до 63,5 за доллар, если на рынках сохранится осторожный оптимизм, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

Утром в понедельник на рынках наблюдается осторожный оптимизм, отмечают эксперты Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко. - Фьючерсы на основные фондовые индексы немного восстанавливаются, нефть дорожает и немного укрепляются некоторые валюты развивающихся рынков, в том числе рубль. С одной стороны, рынкам оказывает поддержку Народный банк Китая, который понизил отдельные ставки РЕПО и провел активные вливания ликвидности, чтобы стабилизировать ситуацию на рынках: сегодня утром китайский фондовый рынок открылся падением почти на 10% после длительных каникул. С другой стороны, наблюдается некоторый прогресс в борьбе с коронавиурсом: количество случаев выздоровления почти достигло 500 и уверенно превышает число умерших, хотя число заболевших по-прежнему активно растет (в среднем на 20% за сутки) и уже превысило 17 000 человек. При этом большинство из них находятся в материковой части Китая, а именно в закрытой на карантин провинции Хубэй, тогда как рост числа заболевших в других странах замедлился.

"Вероятно, осторожный оптимизм сохранится в течение дня, но волатильность останется высокой, - полагают аналитики Sberbank CIB. - Рубль на этом фоне может восстановиться до 63,5 за доллар. Также инвесторы будут следить за индексами PMI для обрабатывающего сектора Европы и США".