Риски дальнейшего ослабления рубля сохраняются - "Нордеа банк"

Аналитики "Нордеа банка" обращают внимание, что рубль остаётся во власти развития событий со вспышкой коронавируса в Китае. Риски дальнейшего ослабления рубля сохраняются, говорится в обзоре банка.

Рубль остаётся во власти развития событий со вспышкой коронавируса в Китае, распространение которого пока не удалось взять под контроль, отмечают аналитики "Нордеа банка". Динамика количества жертв определит поведение курса в течение текущей недели. Риски дальнейшего ослабления рубля сохраняются. Триггерами для новых витков ослабления может быть увеличение числа стран, затронутых вирусом, новые летальные исходы за пределами Китая и продление вынужденных выходных в Китае, как фактор дополнительного замедления роста китайской экономики.

"За двухнедельный период, в течение которого в фокусе рынков остается тема коронавируса, рубль потерял 3,5% в паре с долларом, в то время как валюты развивающихся стран в среднем слабели на 2%. Рубль остается аутсайдером среди валют-аналогов, реагируя на резкое падение цен на нефть, вызванное опасениями относительно спроса на энергоносители в Китае. По мере стабилизации ситуации с коронавирусом рубль вполне может стать лидером укрепления среди валют развивающихся стран, восстанавливаясь после резкого падения последних двух недель, - указывают специалисты банка. - Фактором поддержки для рубля на текущей неделе могут стать словесные интервенции от ОПЕК+ в рамках планируемой встречи 4-5 февраля. Предстоящее заседание Банка России, от которого мы ждём сохранения ставок на текущем уровне, вряд ли окажет влияние на рубль".