Темпы снижения рубля в последние дни повышают его шансы на попытку взять уровень 64,50/USD - РФПИ

Темпы снижения рубля в последние два дня повышают шансы на попытку взять уровень 64,50/USD уже в понедельник, но любое улучшение/стабилизация глобального фона может привести к такому же резкому укреплению рубля с достигнутых уровней, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого.

"Снижение рубля почти на 3% за неделю, из которых 1% пришелся на пятницу, поставило его в число ЕМ-аутсайдеров. - отмечает эксперт. - Окончание налогового периода, снижение цен на нефть, продажи в средних и длинных ОФЗ (где доля нерезидентов высока) и неплохое начало года - основные причины. Тем не менее, реакция рубля по-прежнему выглядит умеренной, учитывая уверенное снижение рублевой цены на нефть и относительную стабильность чистой спекулятивной позиции (данные CFTC) на уровне около 54% от их общего числа на 28 января. Глобальный фон останется источником волатильности, особенно учитывая календарь статистики. С технической точки зрения важным уровнем будет отметка 64,50/USD. Умеренно поддержать рубль могут данные о возможном снижении объема покупок валюты для Минфина (анонс в среду), которые мы ожидаем около 190 млрд руб. против 310 млрд руб. в январе".