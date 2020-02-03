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03 февраля 2020 года 10:29

Рубль почти не меняется к доллару и евро на старте торгов после сильного пятничного падения

Москва. 3 февраля. Доллар слегка повышается, евро снижается на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль почти не меняется к бивалютной корзине в ожидании новых сигналов к движению после сильного падения по итогам предыдущих торгов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,88-63,99 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,94 руб./$1 (+2,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 70,86 руб./EUR1 (-1,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась всего на 0,45 копейки к уровню закрытия пятницы, до 67,05 рубля.

Доллар при этом оказался на 79,9 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,2649 рубля выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль начал торги в понедельник с небольшого изменения к доллару и евро после сильного падения по итогам предыдущих торгов. Участники рынка ждут новых сигналов для определения направления движения, в центре их внимания остается вспышка коронавируса в Китае.

По сообщениям местных СМИ, число жертв "уханьского" коронавируса превзошло число погибших во время вспышки атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов. По данным Госкомитета здравоохранения КНР, к утру понедельника на материковой части Китая число скончавшихся от пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, достигло 361 человека.

Китайские финансовые рынки открылись в понедельник после длительных выходных по случаю празднования Нового года по лунному календарю, власти КНР продлили выходные в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Фондовые индексы Китая теряют порядка 8% в ходе торгов.

НБК в понедельник снизил процентные ставки по 7-дневным и 14-дневным операциям обратного РЕПО, используемым им для вливания средств в банковскую систему. Ставки были уменьшены на 10 базисных пунктов (б.п.) - соответственно до 2,4% и 2,55%, говорится в сообщении НБК. Центробанк влил в финсистему 1,2 трлн юаней ($173 млрд) за счет операций обратного РЕПО.

Цены на нефть продолжают снижаться после максимального с мая падения в январе на опасениях сокращения глобального спроса на нефть в результате распространения нового коронавируса.

Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 20% объема потребления, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК снизилась на 0,74% - до $56,2 за баррель. По итогам торгов в пятницу фьючерсы снизились в цене на 1,24%, до $56,62 за баррель. Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,21% - до $51,45 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта опустилась на 1,11% по сравнению с предыдущей сессией.

В январе WTI подешевела на 16,3% - максимальными темпами с мая прошлого года, цена Brent упала на 12%.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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