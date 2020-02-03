Нефтяные котировки падают четвертую неделю подряд и достигли годовых минимумов - БКС

Нефтяные котировки падают четвертую неделю подряд и достигли годовых минимумов, отмечается в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Угроза пандемии коронавируса, которая чревата замедлением экономики Китая и ослаблением спроса на жидкое топливо, продолжает оказывать давление на мировые рынки. Из-за высоких темпов распространения нового вируса оказались нарушены цепочки поставок и ограничены перемещения людей, что негативно влияет на деловую активность.

"Фьючерсы на Brent достигли минимумов с января 2019 г., растеряв практически весь прирост минувшего года. - указывает И. Галактионов. - На графиках старших таймфремов хорошо видно, что нижняя граница большого восходящего тренда, актуального с января 2016 г., оказалась пробита, что подает тревожный сигнал участникам рынка".

Участники альянса ОПЕК+ планируют провести 4-5 февраля встречу технического комитета, чтобы обсудить влияние коронавируса на спрос на нефтяном рынке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в организации. Вероятно, группа вынесет рекомендацию о том, следует ли продлить действующие квоты по сокращению добычи после окончания марта. Ранее в декабре участники альянса договорились о сокращении добычи на 1,7 млн б/с до конца марта 2020 г.

Также в пятницу были опубликованы данные по буровой активности в США от Baker Hughes. Количество активных нефтяных буровых установок на прошлой неделе выросло и достигло 675 уст. (-1). В годовом выражении сокращение составило 172 уст. Более половины всех буровых (406) сосредоточено на ключевом американском сланцевом месторождении Permian. В ноябре 2019 г. уровень добычи в США вырос до 12,9 млн б/с, о чем сообщает EIA в очередном ежемесячном отчете. По последним прогнозам ведомства, в 2020 г. ожидается рост производства в США на 1,06 млн б/с до среднего уровня 13,3 млн б/с.

С утра фьючерсы на Brent падают на 0,8% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии.