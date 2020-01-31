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31 января 2020 года 19:50

Рынок акций РФ в конце января продолжил снижение на опасениях замедления мирового ВВП из-за вируса в Китае

Рынок акций РФ в конце января продолжил коррекцию вниз вместе с мировыми площадками и нефтью на опасениях, что распространение эпидемии нового типа коронавируса в Китае и других странах негативно скажется на темпах роста мировой экономики. Давление на рынок также оказало бегство нерезидентов из рисковых активов.

Так, по данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 23 по 29 января составил порядка $40 млн против притока $280 млн неделей ранее (первая неделя оттока). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $80 млн, на предыдущей неделе приток равнялся $100 млн (первая неделя оттока).

В период с 27 по 31 января индекс МосБиржи снизился на 2,2% и составил 3076,65 пункта, индекс РТС потерял 5,2% и достиг 1517,07 пункта на фоне роста доллара до 63,89 руб./$1 (+1,82 рубля). Апрельская нефть Brent в этот период упала на 6,9% или $4,2 (к $56,5 за баррель).

По итогам января индекс МосБиржи вырос на 1%, индекс РТС упал на 2,1%, доллар прибавил 1,9 рубля, а нефть Brent рухнула на 14,5% или $9,5.

Рынок начал минувшую неделю с ощутимого падения вместе с мировыми площадками и нефтью из-за распространения опасного коронавируса в КНР; индекс МосБиржи упад до 3085 пунктов, а откат индекса РТС (-3,6%, в район 1540 пунктов) стал рекордным с начала августа, при этом выросли акции фармацевтических и золотодобывающих компаний.

Мировые рынки снижались на фоне растущих опасений распространения эпидемии пневмонии в КНР, которая ударит по международному туризму и торговле и приведет к замедлению глобального экономического роста. Число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 2700 человек, при этом было зарегистрировано 80 случаев летального исхода. Власти КНР продлили на три дня официальные выходные по случаю празднования Нового года по лунному календарю, чтобы "сократить массовые скопления людей" и "предотвратить распространение эпидемии". Нефть Brent упала в район $58 за баррель.

Во вторник рынок акций скорректировался вверх вслед за мировыми площадками, индекс МосБиржи отскочил выше 3110 пунктов. В Китае число смертельных случаев от пневмонии увеличилось до 106 человек, число заболевших достигло 4515 человек. По оценкам Госкомитета КНР по делам здравоохранения, схожесть нынешнего типа пневмонии с атипичной пневмонией (SARS), от которой Китай страдал в 2003 году, составляет 85%. Нефть Brent отскочила выше $59 за баррель

Лидировали в росте не входящие в расчет индексов бумаги "Мечела" (+5,5%) на новостях, что компания "А-Проперти" сооснователя оператора Yota Альберта Авдоляна подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о покупке 100% Эльгинского угольного проекта "Мечела". Газпромбанк сообщил о заинтересованности в продаже компании "А-Проперти" своих 49% Эльги ("Мечелу" принадлежит 51% Эльги).

В среду рынок акций вновь подрос вслед за мировыми фондовыми площадками благодаря некоторому ослаблению опасений, связанных с распространением нового коронавируса в Китае и за его пределами, индекс МосБиржи поднялся к 3130 пунктам, хотя рост сдерживался просевшей нефтью на статистике Минэнерго США. В США продолжился сезон квартальных отчетов, который в целом выходят лучше ожиданий.

Коронавирусом в КНР заразились свыше 6 тыс. человек, более 130 человек погибли. Случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Малайзии, Германии и Франции. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханом выразил уверенность в том, что Китай сумеет остановить распространение коронавируса. Нефть Brent просела к $58,7 за баррель на данных о росте запасов нефти на 3,55 млн баррелей, при прогнозах роста на 1,3-1,4 млн баррелей.

В четверг рынок акций возобновил снижение вместе с мировыми площадками и упавшей нефтью на опасениях замедления мировой экономики из-за распространения пневмонии в Китае и других странах. Индекс МосБиржи просел ниже 3110 пунктов, при этом в нефтяном секторе лидировали в откате и по оборотам акции "ЛУКОЙЛа" (-3,9%) на новостях от индексного провайдера MSCI, который оставил оценку FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) для акций "ЛУКОЙЛа" без изменения на уровне 0,55 (одновременно понизив количество акций). Это привело бы к снижению веса акций "ЛУКОЙЛа" в индексах MSCI.

В Китае выявлены 1731 новый подтвержденный случай заболевания новым типом пневмонии и 38 случаев летального исхода (всего число умерших увеличилось до 170 человек). Нефть Brent упала к $57,5 за баррель.

В пятницу рынок акций утром подрос вместе с мировыми площадками на новостях от ВОЗ. Организация по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Однако гендиректор ВОЗ заявил, что пока нет веских оснований для того, чтобы вводить ограничения на международные поездки и торговлю.

В КНР было зарегистрировано 9692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курса лечения из медучреждений выписан 171 человек.

Индекс МосБиржи превышал утром в пятницу 3140 пунктов, но к вечеру развернулся и упал ниже 3080 пунктов из-за продаж игроков перед выходными. Нефть Brent окатилась в район $56,5 за баррель.

Лидерами роста выступили бумаги "ЛУКОЙЛа" (+1,7%) после известий, что индексный провайдер MSCI скорректировал оценку FIF "ЛУКОЙЛа", повысив ее с 0,55 до 0,6. Таким образом, вес акций "ЛУКОЙЛа" в индексах MCSI с 3 февраля будет повышен, а не понижен.

По итогам недели с 27 по 31 января среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка выглядели бумаги "АЛРОСА" (-11%), "Транснефти" (-6%), "ВСМПО-Ависма" (-6%); лучше рынка оказались акции "Селигдара" (+10%), "МОЭСК" (+8%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+7%).

Динамику рынка акций РФ в начале февраля по-прежнему будут определять новости вокруг коронавируса в Китае, а также реакция китайских бирж после новогодних праздников. Коридор движения индекса Мосбиржи может составить 300-3150 пунктов, для индекса РТС - 1550-1650 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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