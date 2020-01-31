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31 января 2020 года 19:45

Рынок акций РФ завершил снижением вторую неделю подряд, индекс РТС провалился во II декаду декабря

Москва. 31 января. Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за упавшими фондовыми площадками Европы и США, а также нефтью, на опасениях распространения коронавируса из Китая и слабых данных о ВВП еврозоны; индекс МосБиржи опустился ниже 3080 пунктов, а индекс РТС провалился ниже 1520 пунктов - к уровням второй декады декабря.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3076,65 пункта (-1%, в начале торгов индекс превышал 3140 пунктов), индекс РТС - 1517,07 пункта (-1,8%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,7%.

Доллар подскочил до 63,89 рубля (+0,63 рубля).

Рынок акций завершил снижением индикаторов вторую неделю подряд, а по итогам января индекс МосБиржи вырос на 1%, индекс РТС просел на 2,1% на фоне роста доллара на 1,91 рубля; нефть Brent за неделю упала на 6,9%, а в первый месяц года рухнула на 14,5%, или $9,5.

Подешевели в пятницу акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (-4,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-4,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-3,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2%).

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,3%).

Накануне акции "ЛУКОЙЛа" упали на 2,9% на новостях MSCI о неизменности оценки FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) компании на уровне 0,55, при этом одновременно сократилось количество акций НК в связи с выкупаемыми бумагами с рынка. Однако в пятницу стало известно, что индексный провайдер MSCI скорректировал оценку FIF "ЛУКОЙЛа", повысив ее с 0,55 до 0,6. Таким образом, вес акций "ЛУКОЙЛа" в индексах MCSI с 3 февраля будет повышен, а не понижен.

В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 1%, гонконгский Hang Seng просел на 0,5%, Китай не работает до 3 февраля), Европа после утреннего роста развернулась вниз (индексы DAX, CAC 40, FTSE проседают на 1-1,2%) и "минусует" Америка (индекс S&P 500 просел на 1,1%).

Согласно последним данным, в Китае зарегистрировано 9692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курса лечения из медучреждений выписан 171 человек.

Случаи заражения новым вирусом зафиксированы в Гонконге, в Макао, на Тайване, а также в Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, США, Сингапуре, Франции, Малайзии, Непале и Австралии. Правительства Филиппин и Индии в четверг также подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом.

ВОЗ по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

При этом гендиректор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус высоко оценил меры, принятые Китаем для сдерживания распространения заболевания. Он также отметил, что пока нет веских оснований для того, чтобы вводить ограничения на международные поездки и торговлю.

Тем временем в Европе в пятницу вышла слабая статистика по ВВП еврозоны: показатель в четвертом квартале вырос на 0,1% к третьему кварталу и на 1% в годовом выражении, тогда как ожидался рост на 0,2% и 1,2% соответственно. Темпы роста ВВП стали минимальными с 2013 года.

Нефть вечером возобновила падение на опасениях за спрос из-за распространения вируса в КНР, которое уже привело к ограничению авиаперелетов; цена Brent к 18:50 МСК откатилась на $1 ниже уровня суточной давности. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $56,49 за баррель (-1,5% и -2,5% накануне), мартовская цена WTI - $51,48 за баррель (-1,3% и -2,2% в четверг).

Нефтяные контракты завершают январь самым существенным падением стоимости с мая прошлого года (в январе Brent подешевела на 14,5%).

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков, акции "Северстали" просели на фоне выхода отчетности по МСФО - выручка за четвертый квартал в долларовом выражении упала на 13% к предыдущему периоду и на 12% в годовом выражении. Снижение чистой прибыли в четвертом квартале составило 24% к третьему кварталу и 35% в годовом выражении. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за четвертый квартал в размере 26,26 рубля на акцию, что на 18% меньше, чем за четвертый квартал 2018 года. Также компания объявила об инвестиционных планах на 2020 год: инвестпрограмма составит 110,5 млрд рублей против 95,7 млрд рублей на 2019 год.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, рынок акций с утра подрос вслед за Азией и нефтью, после чего к вечеру возобновил снижение под давлением негативного внешнего фона - перед выходными упала нефть и фондовые площадки Европы и США. Индекс МосБиржи пробил 3100 пунктов и подошел к восходящему тренду, берущему начало от минимумов октября прошлого года. Пробой данного тренда даст сигнал о росте вероятности продолжения коррекции, ближайшей целью которой может выступать поддержка на уровне 3000 пунктов, считает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, уверенность оптимистов в пятницу подкосили новости о двух заболевших новым коронавирусом в Великобритании. Судя по всему, рынки готовы падать при каждом подобном сообщении. Вполне очевидно, что вспышка коронавируса постепенно перерастает в глобальную проблему, которая приведет к сокращению перевозки пассажиров и падению деловой активности.

С одной стороны, это повод ожидать от центральных банков еще более мягкой политики, а с другой, мировая экономика, пострадавшая от торговых войн, вряд ли сможет ускорить свой рост. Решение остается за наукой и медициной. В борьбе с подобными эпидемиями побеждают новые препараты и вакцины. Новость о том, что вес акций "ЛУКОЙЛа" все же будет повышен в индексе MSCI Russia, позволила акциям компании торговаться заметно лучше рынка. Однако под давлением вновь оказались бумаги "Газпрома". Мало того, что продажи в Европе существенно снизились в текущем году, так еще и тариф на прокачку газа через Украину вырос на 1,9%. Если же компании потребуется увеличить поставки, то соглашение предусматривает возможность роста тарифа почти на 45%. Однако текущая тенденция снижения формирует возможности для более выгодного долгосрочного входа в акции концерна, считает аналитик.

Совет директоров Polymetal (MOEX: POLY) рекомендовал выплатить специальный дивиденд по итогам года в размере $0,2 на акцию.

Смена настроений на рынке от аппетитов к бегству от рисков непосредственно коснулась и рубля, который сдал позиции против доллара и евро. Пока рынки не привыкнут к сообщениям о коронавирусе, отечественная валюта будет оказываться под давлением спекулянтов. Кроме того, растут риски для сырьевых рынков, соответственно, под угрозой может быть торговый баланс. Во всяком случае, закрытие границы с Китаем уже привело к перебоям с поставками электроники из этой страны. Как минимум, это говорит о том, что общий товарооборот с КНР в начале года сократится.

В Европе разочарованием стали данные о росте инфляции и ВВП еврозоны. В условиях высокой вирусной опасности люди будут больше обращать внимание на здоровье и чаще проводить время перед телевизором, чем в общественных местах. Великобритания в 23:00 по лондонскому времени перестанет быть членом Евросоюза, начнется период трансформации и переговоров по торговым и прочим вопросам, отмечает аналитик.

Нефть дешевеет уже четвертую неделю подряд и провоцирует разговоры о том, что ОПЕК+ может расширить ограничения по добыче, чтобы вернуть котировки выше $60 за баррель Brent. Во всяком случае, Саудовская Аравия, по данным Reuters, уже начала переговоры на эту тему. Отказ многих авиакомпаний от полетов в Китай - это прямые потери спроса на рынке, а впереди еще завершение новогодних праздников в КНР на фоне карантинных мер. Некоторые оценки говорят о возможной потере до 500 тыс. баррелей ежесуточного потребления нефти в Китае, констатирует Кочетков.

Старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков отмечает падение нефти к уровням октября прошлого года, в связи с чем ОПЕК+ в ближайшее время проведет внеочередное заседание для обсуждения мер по стабилизации цен. Учитывая распространяющиеся ожидания относительно сокращения объемов коммерческих и пассажирских перевозок, а также замедление экономики Китая, нефтяные цены могут уйти даже ниже текущих уровней, и до введения новых квот веских оснований для разворота этого тренда не наблюдается.

Сейчас рынки находятся под давлением двух факторов: последствий многомесячного уверенного роста и опасений относительно возможных последствий развития ситуации с "коронакризисом". В пользу роста играет только фактор корпоративных отчетов - пока выходящая финансовая отчетность за четвертый квартал в целом внушает оптимизм, большинство эмитентов показывают растущие обороты и прибыль.

Судя по официальной информации от ВОЗ, в последние несколько дней темп роста числа заболевших коронавирусом замедлился, что дает основание полагать, что этот фактор будет постепенно ослабевать, последствия чего могут проявиться уже на следующей неделе. "Быки" могут предпринять попытку выкупа некоторых активов в начале февраля. Если фактор "коронакризиса" не усилится и не появятся новые негативные внешние факторы, индекс S&P 500 будет двигаться в диапазоне 3200-3300 пунктов. Индекс МосБиржи может оказаться под давлением из-за ситуации с ценами нефть, не исключено снижение вплоть до 3000 пунктов, считает Бирюков.

Аналитики ИК "Атон" в своем обзоре отмечают, что последствием для российского рынка от вспышки коронавируса из Китая станет небольшая турбулентность.

Волатильность, вызванная вспышкой коронавируса в Китае, может сохраниться в течение следующих одного-трех месяцев, причем потенциальные риски сейчас выше, чем когда-либо, учитывая размер экономики Китая. Последствия для российской экономики вряд ли будут серьезными, но все же некоторого негатива не избежать. Возможны более осторожный подход к дальнейшему смягчению ДКП и ослабление рубля. С тактической точки зрения следует предпочитать секторы, ориентированные на внутренний рынок, такие как электроэнергетика, телекоммуникации и добыча золота, учитывая рост рыночных рисков на фоне вспышки вируса, полагают эксперты.

В ближайшие 2-3 месяца, вероятно, будет наблюдаться повышенная волатильность на рынках сырья, товаров и услуг, на которые прямо или косвенно может повлиять замедление китайской экономики. Вспышка коронавируса может охладить рост экономики Китая в первом квартале до 5% или еще сильнее против оценочных 6% Академии общественных наук КНР. В основе этих прогнозов лежит ключевое предположение, что вспышка коронавируса в феврале достигнет пика, а в марте закончится. При этом снижение темпов экономического роста может побудить правительство принять дополнительные меры стимулирования с целью возращения темпов роста в течение года к прогнозным 6%, отмечают аналитики "Атона".

В этой связи эксперты предполагают усиление рисков и снижение спроса на акции компаний, более восприимчивых к замедлению деловой активности в Китае. Таким образом, тактическое преимущество в течение следующих 3-6 месяцев будут иметь бумаги компаний, ориентированных на внутренний рынок - электроэнергетика, телекомы, отдельные ритейлеры. Акции золотодобывающих компаний также предлагают хорошее "убежище" в периоды роста экономической неопределенности, полагают в "Атоне".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу подешевели акции ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-16,2%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-15,8%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (-6,3%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-5,4%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-5,2%).

Выросли акции ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+8,9%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+8,1%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+4,6% и +7,4% "префы"), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+3,2%), Polymetal (+3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 81,959 млрд рублей (из них 16,088 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
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