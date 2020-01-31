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31 января 2020 года 19:30

Рубль вечером падает к доллару и евро на фоне снижения мировых рынков и дешевеющей нефти

Москва. 31 января. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже", торгуясь в пятницу вечером на максимальных отметках с начала декабря; рубль существенно дешевеет к бивалютной корзине в условиях негативной динамики основных мировых рынков и усиления продавцов на рынке нефти.

Курс доллара США составил 63,89 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 63 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,78 руб./EUR1, подорожав на 94,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 77,29 копейки - до 66,99 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах; инвесторы продолжают следить за новостями, касающимися распространения коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

При этом гендиректор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус высоко оценил меры, принятые Китаем для сдерживания распространения заболевания. Он также отметил, что пока нет веских оснований для того, чтобы вводить ограничения на международные поездки и торговлю.

Согласно последним данным, в Китае зарегистрировано 9 тыс. 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курса лечения из медучреждений выписан 171 человек.

Ранее в пятницу было объявлено о первом в случае заболевания новым коронавирусом. "Выявлено двое больных коронавирусом в России - в Забайкалье и Тюменской области, оба граждане Китая", - сказала вице-премьер РФ, глава оперштаба Татьяна Голикова журналистам по итогам заседания оперативного штаба.

Сохраняющиеся опасения вокруг коронавируса заставляют инвесторов выходить из рисковых активов, повышая спрос на валюты "тихой гавани".

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, инвесторы в пятницу продолжают продавать российский рубль на фоне поступающих сигналов о числе инфицированных коронавирусом #nCoV2019 в Китае. "Наблюдается повсеместный уход от риска, во всех валютах развивающихся стран. Рубль за неделю подешевел на 2,5%, чилийский песо - на 2%, бразильский реал - на 1,5%. Интересно, что рубль не сразу стал падать с открытия торгов, сначала он попытался отыграть позитивные моменты того, что ВОЗ в четверг не стала накладывать ограничения на международную торговлю, ограничившись объявлением чрезвычайном ситуации на международном уровне. Однако уже через час его продажи начали преобладать, и вечером пара "доллар-рубль" достигала 63,93 руб./$1, максимальной отметки с начала декабря", - отметила Наумова.

При этом, по ее словам, пятничное падение рубля было также интенсифицировано тем, что инвесторы решили не уходить на выходные с такими чувствительными активами в портфеле, как рубль. "Сейчас сложно сказать, как будут развиваться события дальше, так как рынки начинают захватывать панические настроения. На этой неделе ФРС США заявила, что будет внимательно отслеживать ситуацию с коронавирусом, признав, что он является новым фактором неопределенности, который будет оказывать влияние на будущую денежно-кредитную политику. В этой связи рынки начали закладывать снижение ставки ФРС в июле 2020 года, причем сейчас сложно сказать, как может повести себя рубль в этом случае. Он может как вырасти на фоне освободившейся долларовой ликвидности, так и упасть, если инвесторы расценят снижение ставки как признак сильного беспокойства в рядах экономистов и чиновников по поводу состояния мировой экономики", - подчеркнула Наумова.

"Рубль относится к группе рискованных активов. Поэтому смена настроений на рынке от аппетитов к бегству от рисков непосредственно касается и "россиянина". Соответственно, пока рынки не привыкнут к сообщениям о коронавирусе, отечественная валюта будет оказываться под давлением спекулянтов. Кроме того, растут риски для сырьевых рынков, соответственно, под угрозой может быть торговый баланс. Во всяком случае, закрытие границы с Китаем уже привело к перебоям с поставками электроники из этой страны. Как минимум, это говорит о том, что общий товарооборот с КНР в начале года сократится", - отметил ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

"В настоящее время рубль испытывает двойное давление, как из-за общего бегства инвесторов от риска, так и из-за снижения цен на нефть. Оба процесса происходят из-за угрозы дальнейшего распространения вируса, в частности, его негативного влияния на темпы роста китайской и мировой экономики. В результате рубль хоть и снижается вместе с другими валютами EM, но при этом чувствует себя еще хуже основных "коллег" по развивающимся рынкам из-за падающей нефти. Если подобное давление сохранится, то уже в начале следующей недели можно ожидать дальнейшего укрепления доллара в диапазон 64-65 руб./$1. Возможно, что инвесторы постепенно будут терять интерес к новостному фону по вирусу и сократят панические настроения. Однако новым стимулом к распродажам активов могут, например, стать новости о дальнейшем распространении вируса или смертельных случаях в ведущих европейских странах, США и т.п.", - полагает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть заметно снижаются в пятницу вечером после уверенного повышения в первой половине дня. Поддержку рынку энергоносителей оказало заявление ВОЗ об отсутствии оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК упала на 1,48% - до $56,48 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 1,19% - до $51,52 за баррель.

В то же время нефтяные контракты завершают январь самым существенным падением стоимости с мая прошлого года.

В четверг Саудовская Аравия призвала провести внеочередную встречу ОПЕК+ в феврале из-за опасений снижения спроса на нефть в связи с эпидемией в Китае, но это предложение пока не было поддержано Россией, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 10,26 копейки, до 63,1385 руб./$1, и увеличил курс евро на 18,25 копейки, до 69,5976 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в пятницу на 31,47 копейки по отношению к четвергу и составил 63,349 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 31,55 копейки и составил 63,4511 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 397,189 млн, из которых $1 млрд 155,751 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 241,438 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 32,61 копейки, до 69,7426 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 47,54 копейки и составил 70,0547 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR823,673 млн, из которых EUR250,21 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR573,453 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая уменьшилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 6,36% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 6,39% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с четвергом - 6,41%, 6,46% и 6,47% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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