Цены евробондов РФ за неделю слегка подросли вслед за UST на ожиданиях стимулирующей ДКП от ФРС

Москва. 31 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели слегка подросли благодаря позитивной ценовой динамике американских казначейских обязательств (US Treasuries), которая сформировалась на ожиданиях сохранения стимулирующей денежно-кредитной политики ФРС США в условиях возросших рисков, связанных с китайским вирусом. Исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году.

Несмотря на то, что на мировых рынках капитала в начале недели наблюдалось бегство инвесторов из рисковых активов, выражавшееся в заметном падении рынков акций и товарных рынков, российские еврооблигации смотрелись довольно крепко и не поддавались общемировому пессимизму. Изменения котировок в целом были незначительными, и их колебания в основном проходили вблизи уровней закрытия 24 января. Определенную поддержку отечественным евробондам оказала позитивная динамика цен US Treasuries, сформировавшаяся на волне спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы в условиях растущих рисков из-за распространения китайского коронавируса. На этом фоне доходность десятилетних американских казначейских обязательств снизилась до 1,61% годовых.

Американские фондовые индексы продемонстрировали в понедельник существенное снижение из-за усиления обеспокоенности инвесторов относительно распространения нового смертельного коронавируса за пределы Китая. Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 потеряли за день 1,6%, что стало максимальным падением со 2 октября. Nasdaq Composite рухнул на самую значительную величину с 23 августа - на 1,9%. В свою очередь цены на нефть упали до минимальных значений с середины октября (котировки Brent локально опускались ниже отметки $59 за баррель). Экономика КНР уже начала чувствовать на себе негативные последствия: на первый день праздников по случаю Нового года по Лунному календарю, объем туризма в стране упал на 28,8%, сообщило министерство транспорта Китая.

Котировки российских еврооблигаций во вторник слегка подросли благодаря локальной позитивной коррекции мировых рынков капитала на фоне улучшения настроений в отношении рисковых активов. Часть участников рынка посчитали, что "вирусная" история, скорее всего, не окажет сильного влияния на мировую экономику, и решили прикупить подешевевшие бумаги. При этом US Treasuries смогли удержаться от ценового снижения, что вполне могло произойти на волне снижения спроса на "защитные" активы. Таким образом, отсутствие давления со стороны базовых активов позволило котировкам российских еврооблигаций продемонстрировать рост.

В середине недели "вирусные" риски вновь вышли на первый план, вызвав новую волну спроса на US Treasuries, что в свою очередь позитивно сказалось и на динамике отечественных евробондов. По мнению аналитиков, с одной стороны, вспышка нового коронавируса в Китае может привести к замедлению темпов роста как китайской экономики, так и целого ряда других экономик мира. Но с другой стороны, это заставит ЦБ Китая и центробанки других стран, включая ФРС США, дольше проводить стимулирующую денежно-кредитную политику, чем это ожидалось ранее. Таким образом, выросла вероятность снижения ставки Федрезерва США в этом году, в частности, инвесторы ожидают снижение ставки уже в октябре, в то время как ранее такие действия американского регулятора прогнозировались участниками рынка лишь на начало 2021 года.

Федрезерв США по итогам январского заседания сохранил процентную ставку в диапазоне 1,5-1,75% годовых и внес лишь небольшое изменение в оценку экономической ситуации, обозначив как "умеренные" темпы роста потребительских расходов в США, которые еще в декабре называл "сильными". В ходе пресс-конференции глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что американская экономика продолжает расти умеренными темпами при сохранении сильного рынка труда. "Мы уверены, что текущая денежно-кредитная политика является целесообразной для поддержания устойчивого экономического роста, сильного рынка труда и возврата инфляции к симметричному целевому уровню в 2%", - сказал глава ФРС. Заявления Пауэлла были расценены инвесторами как сигнал того, что Федрезерв не намерен менять планы сохранения базовой ставки на прежнем уровне до конца текущего года.

Последние два дня недели мировые рынки вновь оказались во власти игроков на понижение из-за опасений негативного влияния на мировую экономику начавшейся в Китае вспышки пневмонии. Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По данным Государственной комиссии здравоохранения КНР на 30 января, в Китае зарегистрировано 7 тыс. 711 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, прирост за сутки составил 29% (1 тыс. 737). Летальность составила 2,2% (170 случаев).

В итоге в четверг рост котировок "длинных" выпусков российских еврооблигаций достигал 90-110 базисных пунктов, а снижение доходностей достигало 5-6 базисных пунктов. Таким образом, цена самого "длинного" выпуска с погашением в 2047 году достигла исторических максимумов. Однако с точки зрения суверенных спредов отечественные бумаги немного не дотягивали до минимальных уровней, достигнутых в декабре, так как падение доходностей US Treasuries шло в январе более активно по сравнению со снижением процентных ставок отечественных евробондов.

Аналогичная по темпам роста динамика как базовых активов, так и российских еврооблигаций, наблюдалась и в последний день недели, в частности, котировки евробондов РФ с погашением в 2047 году в очередной раз обновили свои исторические максимумы. При этом основным фактором влияния на все мировые рынки, в том числе на долговые бумаги, по-прежнему оставалась "вирусная" история.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась на 0,22% и составила 113,7% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился за неделю на 17 базисных пунктов и 31 января составил 117 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 2,5% (их доходность снизилась на 17 пунктов - до 3,485% годовых), с погашением в 2042 году - на 2,3% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации не изменился за неделю и составил 172 базисных пункта), с погашением в 2047 году - на 2,4% (их доходность снизилась на 15 базисных пунктов и составила 3,50% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене за неделю 0,76%, подорожав до 110,55% от номинала (его доходность снизилась на 12 базисных пунктов и составила 2,67% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,61%, до 113% от номинала (их доходность снизилась на 11,5 базисного пункта и составила 2,51% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,15%, до 109,38% от номинала (их спред к US Treasuries расширился на 8 пунктов и составил 83 базисных пункта).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе могут замедлить рост и перейти в боковой дрейф на фоне как исчерпания потенциала повышения, так и противоречивых внешних сигналов вследствие возросших рисков из-за распространения китайского коронавируса, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, ситуация на мировых рынках капитала в ближайшее время будет сильно зависеть от новостей относительно распространения нового коронавируса и оценок инвесторами его негативного влияния на глобальную экономику.