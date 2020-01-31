.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены евробондов РФ за неделю слегка подросли вслед за UST на ожиданиях стимулирующей ДКП от ФРС
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в декабре ускорился до 2,1%, за год замедлился до 2,4%
В декабре рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 2,1% после повышения на 0,3% в ноябре. Аналитики прогнозировали повышение на 2%. За год промпроизводство выросло на 2,4%, как и ожидалось
 
ВОЗ признала вспышку коронавируса медицинской ЧС международного значения
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. "Я объявляю международную...
 
Мошенников обезопасят с помощью ограничения онлайн-платежей
Гражданам необходимо предоставить возможность отказаться от онлайн-оплаты товаров и услуг и дистанционного перевода средств, считают в ОНФ. ОНФ провел экспертное совещание на тему противодействия мошенничеству, связанному с несанкционированным...
 
Индекс счастья россиян упал до 6-летнего минимума
Россияне оказались менее счастливыми, чем в среднем жители Земли, показал глобальный опрос международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International. Его результаты предоставил "Ведомостям" исследовательский холдинг...
 
31 января 2020 года 19:10

Цены евробондов РФ за неделю слегка подросли вслед за UST на ожиданиях стимулирующей ДКП от ФРС

Москва. 31 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели слегка подросли благодаря позитивной ценовой динамике американских казначейских обязательств (US Treasuries), которая сформировалась на ожиданиях сохранения стимулирующей денежно-кредитной политики ФРС США в условиях возросших рисков, связанных с китайским вирусом. Исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году.

Несмотря на то, что на мировых рынках капитала в начале недели наблюдалось бегство инвесторов из рисковых активов, выражавшееся в заметном падении рынков акций и товарных рынков, российские еврооблигации смотрелись довольно крепко и не поддавались общемировому пессимизму. Изменения котировок в целом были незначительными, и их колебания в основном проходили вблизи уровней закрытия 24 января. Определенную поддержку отечественным евробондам оказала позитивная динамика цен US Treasuries, сформировавшаяся на волне спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы в условиях растущих рисков из-за распространения китайского коронавируса. На этом фоне доходность десятилетних американских казначейских обязательств снизилась до 1,61% годовых.

Американские фондовые индексы продемонстрировали в понедельник существенное снижение из-за усиления обеспокоенности инвесторов относительно распространения нового смертельного коронавируса за пределы Китая. Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 потеряли за день 1,6%, что стало максимальным падением со 2 октября. Nasdaq Composite рухнул на самую значительную величину с 23 августа - на 1,9%. В свою очередь цены на нефть упали до минимальных значений с середины октября (котировки Brent локально опускались ниже отметки $59 за баррель). Экономика КНР уже начала чувствовать на себе негативные последствия: на первый день праздников по случаю Нового года по Лунному календарю, объем туризма в стране упал на 28,8%, сообщило министерство транспорта Китая.

Котировки российских еврооблигаций во вторник слегка подросли благодаря локальной позитивной коррекции мировых рынков капитала на фоне улучшения настроений в отношении рисковых активов. Часть участников рынка посчитали, что "вирусная" история, скорее всего, не окажет сильного влияния на мировую экономику, и решили прикупить подешевевшие бумаги. При этом US Treasuries смогли удержаться от ценового снижения, что вполне могло произойти на волне снижения спроса на "защитные" активы. Таким образом, отсутствие давления со стороны базовых активов позволило котировкам российских еврооблигаций продемонстрировать рост.

В середине недели "вирусные" риски вновь вышли на первый план, вызвав новую волну спроса на US Treasuries, что в свою очередь позитивно сказалось и на динамике отечественных евробондов. По мнению аналитиков, с одной стороны, вспышка нового коронавируса в Китае может привести к замедлению темпов роста как китайской экономики, так и целого ряда других экономик мира. Но с другой стороны, это заставит ЦБ Китая и центробанки других стран, включая ФРС США, дольше проводить стимулирующую денежно-кредитную политику, чем это ожидалось ранее. Таким образом, выросла вероятность снижения ставки Федрезерва США в этом году, в частности, инвесторы ожидают снижение ставки уже в октябре, в то время как ранее такие действия американского регулятора прогнозировались участниками рынка лишь на начало 2021 года.

Федрезерв США по итогам январского заседания сохранил процентную ставку в диапазоне 1,5-1,75% годовых и внес лишь небольшое изменение в оценку экономической ситуации, обозначив как "умеренные" темпы роста потребительских расходов в США, которые еще в декабре называл "сильными". В ходе пресс-конференции глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что американская экономика продолжает расти умеренными темпами при сохранении сильного рынка труда. "Мы уверены, что текущая денежно-кредитная политика является целесообразной для поддержания устойчивого экономического роста, сильного рынка труда и возврата инфляции к симметричному целевому уровню в 2%", - сказал глава ФРС. Заявления Пауэлла были расценены инвесторами как сигнал того, что Федрезерв не намерен менять планы сохранения базовой ставки на прежнем уровне до конца текущего года.

Последние два дня недели мировые рынки вновь оказались во власти игроков на понижение из-за опасений негативного влияния на мировую экономику начавшейся в Китае вспышки пневмонии. Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По данным Государственной комиссии здравоохранения КНР на 30 января, в Китае зарегистрировано 7 тыс. 711 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, прирост за сутки составил 29% (1 тыс. 737). Летальность составила 2,2% (170 случаев).

В итоге в четверг рост котировок "длинных" выпусков российских еврооблигаций достигал 90-110 базисных пунктов, а снижение доходностей достигало 5-6 базисных пунктов. Таким образом, цена самого "длинного" выпуска с погашением в 2047 году достигла исторических максимумов. Однако с точки зрения суверенных спредов отечественные бумаги немного не дотягивали до минимальных уровней, достигнутых в декабре, так как падение доходностей US Treasuries шло в январе более активно по сравнению со снижением процентных ставок отечественных евробондов.

Аналогичная по темпам роста динамика как базовых активов, так и российских еврооблигаций, наблюдалась и в последний день недели, в частности, котировки евробондов РФ с погашением в 2047 году в очередной раз обновили свои исторические максимумы. При этом основным фактором влияния на все мировые рынки, в том числе на долговые бумаги, по-прежнему оставалась "вирусная" история.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась на 0,22% и составила 113,7% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился за неделю на 17 базисных пунктов и 31 января составил 117 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 2,5% (их доходность снизилась на 17 пунктов - до 3,485% годовых), с погашением в 2042 году - на 2,3% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации не изменился за неделю и составил 172 базисных пункта), с погашением в 2047 году - на 2,4% (их доходность снизилась на 15 базисных пунктов и составила 3,50% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене за неделю 0,76%, подорожав до 110,55% от номинала (его доходность снизилась на 12 базисных пунктов и составила 2,67% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,61%, до 113% от номинала (их доходность снизилась на 11,5 базисного пункта и составила 2,51% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,15%, до 109,38% от номинала (их спред к US Treasuries расширился на 8 пунктов и составил 83 базисных пункта).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе могут замедлить рост и перейти в боковой дрейф на фоне как исчерпания потенциала повышения, так и противоречивых внешних сигналов вследствие возросших рисков из-за распространения китайского коронавируса, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, ситуация на мировых рынках капитала в ближайшее время будет сильно зависеть от новостей относительно распространения нового коронавируса и оценок инвесторами его негативного влияния на глобальную экономику.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
31 января 2020 года 19:50
Рынок акций РФ в конце января продолжил снижение на опасениях замедления мирового ВВП из-за вируса в Китае
Рынок акций РФ в конце января продолжил коррекцию вниз вместе с мировыми площадками и нефтью на опасениях, что распространение эпидемии нового типа коронавируса в Китае и других странах негативно скажется на темпах роста мировой экономики. Давление на рынок также оказало бегство нерезидентов из рисковых активов.    читать дальше
.
31 января 2020 года 19:45
Рынок акций РФ завершил снижением вторую неделю подряд, индекс РТС провалился во II декаду декабря
Москва. 31 января. Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за упавшими фондовыми площадками Европы и США, а также нефтью, на опасениях распространения коронавируса из Китая и слабых данных о ВВП еврозоны; индекс МосБиржи опустился ниже 3080 пунктов, а индекс РТС провалился ниже 1520 пунктов - к уровням второй декады декабря.    читать дальше
.
31 января 2020 года 19:30
Рубль вечером падает к доллару и евро на фоне снижения мировых рынков и дешевеющей нефти
Москва. 31 января. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже", торгуясь в пятницу вечером на максимальных отметках с начала декабря; рубль существенно дешевеет к бивалютной корзине в условиях негативной динамики основных мировых рынков и усиления продавцов на рынке нефти.    читать дальше
.
31 января 2020 года 18:55
Рынки остаются под давлением бегства от рисков на фоне угрозы коронавируса - ИК "Велес Капитал"
Рынки остаются под давлением бегства от рисков на фоне угрозы коронавируса, отмечается в комментарии начальника отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Мировые индексы акций везде день пребывали в отрицательной зоне, "защитная" японская йена демонстрировала заметное...    читать дальше
.
31 января 2020 года 18:28
Цены на нефть Brent на следующей неделе не выйдут из диапазона 58-60 долл./барр. - Промсвязьбанк
Нефть Brent на следующей неделе не выйдет из ценового диапазона 58-60 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Тема с коронавирусом, который может повлиять на глобальный спрос на нефть (оценка экспертов банка по году - снижение спроса на 0,5-0,6 млн барр./день при затягивании вируса на 4-6...    читать дальше
.
31 января 2020 года 18:00
Справедливая цена акций Electronic Arts находится в диапазоне $124-137 - ИК "Фридом Финанс"
Справедливая цена акций Electronic Arts находится в диапазоне $124-137, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Евгения Миронюка. Отчетность Electronic Arts (EA) за третий квартал финансового года превзошла прогнозы аналитиков. Эта та компания, про которую можно сказать, что рост...    читать дальше
.
31 января 2020 года 17:30
Риски, вызванные коронавирусом, в настоящее время выше, чем когда-либо, учитывая размер экономики Китая - Атон
(добавлен текст после 8-го абзаца) Потенциальные риски, связанные с коронавирусом, в настоящее время выше, чем когда-либо, учитывая размер экономики Китая, считают аналитики инвестиционной компании (ИК) "Атон". Как отмечается в обзоре ИК, сравнение недавней вспышки коронавируса в Китае с...    читать дальше
.
31 января 2020 года 17:11
Северсталь устойчива к снижению цен и сокращению спроса - ИК "Фридом Финанс"
Северсталь устойчива к снижению цен и сокращению спроса, говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко. Рентабельность EBITDA у Северстали сократилась на 4,5 п.п., до 32,8%, операционная рентабельность упала до...    читать дальше
.
31 января 2020 года 16:43
Риски, вызванные коронавирусом, в настоящее время выше, чем когда-либо, учитывая размер экономики Китая - Атон
Потенциальные риски, связанные с коронавирусом, в настоящее время выше, чем когда-либо, учитывая размер экономики Китая, считают аналитики инвестиционной компании (ИК) "Атон". Как отмечается в обзоре ИК, сравнение недавней вспышки коронавируса в Китае с последствиями случавшихся ранее...    читать дальше
.
31 января 2020 года 16:21
Цена Brent на следующей неделе, вероятно, не выйдет из диапазона $56,50-59,50 за баррель - PremEx
Цена Brent на следующей неделе будет зависеть от новостей из Китая и, вероятно, не выйдет из диапазона $56,50-59,50 за баррель, говорится в обзоре PremEx. "Ключевым фактором давления на цену Brent является рост ожиданий о том, что распространение вируса спровоцирует катастрофическое падения...    читать дальше
.
31 января 2020 года 16:03
Снижение рубля до уровней более 63,5 руб./$1 делает его привлекательным для покупки - Sberbank CIB
Снижение рубля до уровней более 63,5 руб./$1 делает его привлекательным для покупки, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Позиция ВОЗ по коронавирусу вселила оптимизм в рынки, но к вечеру перед выходными рискофобия может усилиться, -...    читать дальше
.
31 января 2020 года 15:43
Коронавирус может привести к существенному снижению фондовых рынков развитых экономик - Julius Baer
Коронавирус может привести к более сильному, чем обычно, проседанию фондовых рынков развитых стран, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы ожидаем дальнейшего краткосрочного снижения, которое должно смениться восстановлением после того, как количество новых заражений начнет падать. Возможно,...    читать дальше
.
31 января 2020 года 15:28
Рубль днем ускорил снижение к доллару и развернулся вниз к евро на фоне снижения мировых рынков и сократившей рост нефти
Москва. 31 января. Доллар слегка усилил темпы роста, евро развернулся вверх и умеренно повышается на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль перешел к снижению к бивалютной корзине после небольшого укрепления на старте торгов, отыгрывая негативную динамику основных мировых рынков и усиление продавцов на рынке нефти.    читать дальше
.
31 января 2020 года 15:14
"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею "Покупать RUSSIA 47"
"БКС Глобал Маркетс" закрывает торговую идею "Покупать RUSSIA 47", поскольку доходность достигла целевого значения и выпуск выглядит справедливо оцененным, говорится в обзоре инвесткомпании. "Мы рекомендовали в середине декабря увеличивать позиции в RUSSIA 47 ввиду щедрой премии за дюрацию, -...    читать дальше
.
31 января 2020 года 14:51
Котировки золота не получат значительной фундаментальной поддержки в связи со вспышкой коронавируса - Julius Baer
Котировки золота не получат значительной фундаментальной поддержки в связи со вспышкой коронавируса, говорится в комментарии Julius Baer. Однако за пределами краткосрочных прогнозов эксперты банка по-прежнему видят перспективы роста цен на золото в долгосрочной перспективе и поэтому сохраняют...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.