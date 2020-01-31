Рынки остаются под давлением бегства от рисков на фоне угрозы коронавируса - ИК "Велес Капитал"

Рынки остаются под давлением бегства от рисков на фоне угрозы коронавируса, отмечается в комментарии начальника отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Мировые индексы акций везде день пребывали в отрицательной зоне, "защитная" японская йена демонстрировала заметное укрепление, а доллар рос на всех площадках EM без исключения. Остаются под серьезным давлением и котировки нефти, обновившие в течение дня очередной минимум с начала октября прошлого года.

После некоторой коррекции в утренние часы пятницы доллар на российском рынке возобновил укрепление и к окончанию рабочего дня закрепился выше 63,8 руб., обновив максимум с 5 декабря. Евро во второй половине дня вновь поднялся выше 70 руб., а к концу рабочего дня находился уже выше 70,6 руб., обновив максимум с 6 декабря.

"Рубль в настоящее время испытывает двойное давление как из-за общего бегства инвесторов от риска, так и из-за снижения цен на нефть, - отмечает эксперт ИК "Велес Капитал". - Оба процесса происходят из-за угрозы дальнейшего распространения вируса, в частности, его негативного влияния на темпы роста китайской и мировой экономики. В результате рубль хоть и снижается вместе с другими валютами EM, но при этом чувствует себя еще хуже основных "коллег" по развивающимся рынкам из-за падающей нефти. Если подобное давление сохранится, то уже в начале следующей недели можно ожидать дальнейшего укрепления доллара в диапазон 64-65 руб.

Возможно, что инвесторы постепенно будут терять интерес к новостному фону по вирусу и сократят панические настроения. Однако новым стимулом к распродажам активов могут, например, стать новости о дальнейшем распространении вируса или смертельных случаях в ведущих европейских странах, США и т.п.".