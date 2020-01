Справедливая цена акций Electronic Arts находится в диапазоне $124-137 - ИК "Фридом Финанс"

Справедливая цена акций Electronic Arts находится в диапазоне $124-137, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Евгения Миронюка. Отчетность Electronic Arts (EA) за третий квартал финансового года превзошла прогнозы аналитиков. Эта та компания, про которую можно сказать, что рост капитализации не поспевал за динамикой прибыли, считает эксперт. За год она увеличилась 32% кв/кв, до $346 млн.

"Это был отличный третий квартал, наши новые игры и интерактивные сервисы привлекли больше игроков по всему миру", - сказал генеральный директор Эндрю Уилсон.

Драйвером роста заказов стал выпуск целого ряда популярных игр: Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, Need for Speed, Heat и Star Wars Jedi: Fallen Order. Загрузка FIFA Ultimate Team выросла почти на 40% в годовом исчислении с момента запуска вплоть до последнего отчетного квартала. Игра The Sims 4 привлекла 20 млн уникальных игроков по всему миру. Но не все релизы были удачными, серьезных обновлений потребовал Star Wars: Battlefront II.

Судя по прогнозам компании на текущий финансовый год, который заканчивается 31 марта, ее выручка составит $5,475 млрд, (+10,6% г/г). Чистая прибыль в последнем квартале финансового года будет на уровне $308 млн (+47%, г/г).

EA планирует выпускать больше разноплановых игр по "Звездным войнам", чтобы удовлетворять потребности широкой аудитории. Всего в следующем финансовом году EA намерена выпустить 14 игр, это вдвое больше, чем в текущем. Среди них четыре спортивных и четыре крупных релиза.

"Мы считаем, что недооцененность акций компании подчеркивает и показатель PEG (Price/Earnings to Growth ratio) на уровне 1,47. Справедливая цена акций находится в диапазоне $124-137 за бумагу, вблизи уровней 2018 года", - заключает эксперт ИК "Фридом Финанс".