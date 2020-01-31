Рубль днем ускорил снижение к доллару и развернулся вниз к евро на фоне снижения мировых рынков и сократившей рост нефти

Москва. 31 января. Доллар слегка усилил темпы роста, евро развернулся вверх и умеренно повышается на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль перешел к снижению к бивалютной корзине после небольшого укрепления на старте торгов, отыгрывая негативную динамику основных мировых рынков и усиление продавцов на рынке нефти.

Курс доллара США составил 63,45 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 18,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,01 руб./EUR1, подорожав на 18 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 18,28 копейки - до 66,4 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 10,26 копейки, до 63,1385 руб./$1, и увеличил курс евро на 18,25 копейки, до 69,5976 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на дневных торгах; инвесторы продолжают следить за новостями, касающимися распространения коронавируса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

При этом гендиректор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус высоко оценил меры, принятые Китаем для сдерживания распространения заболевания. Он также отметил, что пока нет веских оснований для того, чтобы вводить ограничения на международные поездки и торговлю.

Согласно последним данным, в Китае зарегистрировано 9 тыс. 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курса лечения из медучреждений выписан 171 человек.

Цены на нефть заметно сократили темпы роста в пятницу днем после уверенного повышения в первой половине дня. Поддержку рынку энергоносителей оказало заявление ВОЗ об отсутствии оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК повысилась на 0,09% - до $57,38 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,36% - до $52,33 за баррель.

В то же время нефтяные контракты завершают январь самым существенным падением стоимости с мая прошлого года.

В четверг Саудовская Аравия призвала провести внеочередную встречу ОПЕК+ в феврале из-за опасений снижения спроса на нефть в связи с эпидемией в Китае, но это предложение пока не было поддержано Россией, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

Как отметил аналитик Нордеа-банка Григорий Жирнов, в первой половине дня в пятницу на рынках наблюдались попытки стабилизации, формальным поводом для которых стало заявление ВОЗ по ситуации в Китае. "На этом фоне рубль также начинал отыгрывать часть потерь, понесенных в течение недели. В целом в рамках текущей вспышки коронавируса под наибольшим давлением оказываются валюты стран - экспортеров ресурсов (энергоносителей и металлов), поскольку Китай традиционно обеспечивает существенную часть прироста спроса на данные товары, но в первом квартале его экономика заметно замедлится", - полагает Жирнов.

"Коронавирус остается основным драйвером для рынков. Ожидается, что пик распространения придется на ближайшие две недели, а значит, давление на рынки будет сохраняться. В этом ключе стоит с аккуратностью подходить к рисковым активам, особенно учитывая, что перспективы влияния на деловую активность Китая остаются неясными. Пара "доллар-рубль" закрепилась выше 63 руб./$1, и рубль вряд ли сможет найти повод для существенного укрепления, пока на рынках сохраняется нервозность. В среднесрочной перспективе мы ожидаем дальнейшего постепенного ослабления рубля, но сезонно сильный текущий счет платежного баланса продолжит поддерживать рубль в первом квартале, поэтому в случае ослабления нервной реакции на коронавирус пара стабилизируется вблизи 63 руб./$1", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль, вероятно, останется очень волатильным. Нельзя исключать, что к вечеру рискофобия еще более усилится, поскольку инвесторы решат захеджировать позиции в рискованных активах перед выходными, опасаясь повторения ситуации недельной давности, когда за выходные число заболевших резко выросло. На этом фоне пара "доллар-рубль" может подрасти выше уровня 63,5 руб./$1, где рубль будет привлекательным для покупки. Вероятно, что за выходные и в начале следующей недели ситуация может улучшиться. Ранее сообщалось, что период бессимптомного протекания вируса может достигать двух недель, а в следующую среду как раз пройдет две недели с момента закрытия города Ухань, т.е. к этому времени прояснится ситуация с ареалом распространения вируса и число новых заболевших может пойти на спад", - отмечают аналитики Sberbank Investment Research.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая уменьшилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 6,36% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 6,39% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с четвергом - 6,41%, 6,46% и 6,47% годовых соответственно.