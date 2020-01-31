Цена Brent на следующей неделе, вероятно, не выйдет из диапазона $56,50-59,50 за баррель - PremEx

Цена Brent на следующей неделе будет зависеть от новостей из Китая и, вероятно, не выйдет из диапазона $56,50-59,50 за баррель, говорится в обзоре PremEx.

"Ключевым фактором давления на цену Brent является рост ожиданий о том, что распространение вируса спровоцирует катастрофическое падения спроса на нефтепродукты, - отмечают эксперты PremEx. - Страны ОПЕК готовятся к экстренному заседанию на предстоящей неделе для обсуждения текущей ситуации на сырьевом рынке. Аналитики отмечают цену актива $55,0 барр., как критический уровень для Картеля. Статистика о запасах отошла на второй план – отчет Минэнерго США показал рост запасов на 3,6 млн барр. при прогнозе роста на 1,29 млн барр. и был оценен рынком относительно нейтрально".