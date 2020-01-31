.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Цена Brent на следующей неделе, вероятно, не выйдет из диапазона $56,50-59,50 за баррель - PremEx
.
31 января 2020 года 16:21
Цена Brent на следующей неделе, вероятно, не выйдет из диапазона $56,50-59,50 за баррель - PremEx
Цена Brent на следующей неделе будет зависеть от новостей из Китая и, вероятно, не выйдет из диапазона $56,50-59,50 за баррель, говорится в обзоре PremEx. "Ключевым фактором давления на цену Brent является рост ожиданий о том, что распространение вируса спровоцирует катастрофическое падения спроса на нефтепродукты, - отмечают эксперты PremEx. - Страны ОПЕК готовятся к экстренному заседанию на предстоящей неделе для обсуждения текущей ситуации на сырьевом рынке. Аналитики отмечают цену актива $55,0 барр., как критический уровень для Картеля. Статистика о запасах отошла на второй план – отчет Минэнерго США показал рост запасов на 3,6 млн барр. при прогнозе роста на 1,29 млн барр. и был оценен рынком относительно нейтрально".
.
31 января 2020 года 19:50
Рынок акций РФ в конце января продолжил снижение на опасениях замедления мирового ВВП из-за вируса в Китае
Рынок акций РФ в конце января продолжил коррекцию вниз вместе с мировыми площадками и нефтью на опасениях, что распространение эпидемии нового типа коронавируса в Китае и других странах негативно скажется на темпах роста мировой экономики. Давление на рынок также оказало бегство нерезидентов из рисковых активов. читать дальше
.31 января 2020 года 19:45
Москва. 31 января. Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за упавшими фондовыми площадками Европы и США, а также нефтью, на опасениях распространения коронавируса из Китая и слабых данных о ВВП еврозоны; индекс МосБиржи опустился ниже 3080 пунктов, а индекс РТС провалился ниже 1520 пунктов - к уровням второй декады декабря. читать дальше
.31 января 2020 года 19:30
Москва. 31 января. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже", торгуясь в пятницу вечером на максимальных отметках с начала декабря; рубль существенно дешевеет к бивалютной корзине в условиях негативной динамики основных мировых рынков и усиления продавцов на рынке нефти. читать дальше
.31 января 2020 года 19:10
Москва. 31 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели слегка подросли благодаря позитивной ценовой динамике американских казначейских обязательств (US Treasuries), которая сформировалась на ожиданиях сохранения стимулирующей денежно-кредитной политики ФРС США в условиях возросших рисков, связанных с китайским вирусом. Исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. читать дальше
.31 января 2020 года 18:55
Рынки остаются под давлением бегства от рисков на фоне угрозы коронавируса, отмечается в комментарии начальника отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Мировые индексы акций везде день пребывали в отрицательной зоне, "защитная" японская йена демонстрировала заметное... читать дальше
.31 января 2020 года 18:28
Нефть Brent на следующей неделе не выйдет из ценового диапазона 58-60 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Тема с коронавирусом, который может повлиять на глобальный спрос на нефть (оценка экспертов банка по году - снижение спроса на 0,5-0,6 млн барр./день при затягивании вируса на 4-6... читать дальше
.31 января 2020 года 18:00
Справедливая цена акций Electronic Arts находится в диапазоне $124-137, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Евгения Миронюка. Отчетность Electronic Arts (EA) за третий квартал финансового года превзошла прогнозы аналитиков. Эта та компания, про которую можно сказать, что рост... читать дальше
.31 января 2020 года 17:30
Риски, вызванные коронавирусом, в настоящее время выше, чем когда-либо, учитывая размер экономики Китая - Атон
(добавлен текст после 8-го абзаца) Потенциальные риски, связанные с коронавирусом, в настоящее время выше, чем когда-либо, учитывая размер экономики Китая, считают аналитики инвестиционной компании (ИК) "Атон". Как отмечается в обзоре ИК, сравнение недавней вспышки коронавируса в Китае с... читать дальше
.31 января 2020 года 17:11
Северсталь устойчива к снижению цен и сокращению спроса, говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко. Рентабельность EBITDA у Северстали сократилась на 4,5 п.п., до 32,8%, операционная рентабельность упала до... читать дальше
.31 января 2020 года 16:43
Риски, вызванные коронавирусом, в настоящее время выше, чем когда-либо, учитывая размер экономики Китая - Атон
Потенциальные риски, связанные с коронавирусом, в настоящее время выше, чем когда-либо, учитывая размер экономики Китая, считают аналитики инвестиционной компании (ИК) "Атон". Как отмечается в обзоре ИК, сравнение недавней вспышки коронавируса в Китае с последствиями случавшихся ранее... читать дальше
.31 января 2020 года 16:03
Снижение рубля до уровней более 63,5 руб./$1 делает его привлекательным для покупки, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Позиция ВОЗ по коронавирусу вселила оптимизм в рынки, но к вечеру перед выходными рискофобия может усилиться, -... читать дальше
.31 января 2020 года 15:43
Коронавирус может привести к более сильному, чем обычно, проседанию фондовых рынков развитых стран, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы ожидаем дальнейшего краткосрочного снижения, которое должно смениться восстановлением после того, как количество новых заражений начнет падать. Возможно,... читать дальше
.31 января 2020 года 15:28
Рубль днем ускорил снижение к доллару и развернулся вниз к евро на фоне снижения мировых рынков и сократившей рост нефти
Москва. 31 января. Доллар слегка усилил темпы роста, евро развернулся вверх и умеренно повышается на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль перешел к снижению к бивалютной корзине после небольшого укрепления на старте торгов, отыгрывая негативную динамику основных мировых рынков и усиление продавцов на рынке нефти. читать дальше
.31 января 2020 года 15:14
"БКС Глобал Маркетс" закрывает торговую идею "Покупать RUSSIA 47", поскольку доходность достигла целевого значения и выпуск выглядит справедливо оцененным, говорится в обзоре инвесткомпании. "Мы рекомендовали в середине декабря увеличивать позиции в RUSSIA 47 ввиду щедрой премии за дюрацию, -... читать дальше
.31 января 2020 года 14:51
Котировки золота не получат значительной фундаментальной поддержки в связи со вспышкой коронавируса - Julius Baer
Котировки золота не получат значительной фундаментальной поддержки в связи со вспышкой коронавируса, говорится в комментарии Julius Baer. Однако за пределами краткосрочных прогнозов эксперты банка по-прежнему видят перспективы роста цен на золото в долгосрочной перспективе и поэтому сохраняют... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.