Коронавирус может привести к существенному снижению фондовых рынков развитых экономик - Julius Baer

Коронавирус может привести к более сильному, чем обычно, проседанию фондовых рынков развитых стран, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы ожидаем дальнейшего краткосрочного снижения, которое должно смениться восстановлением после того, как количество новых заражений начнет падать. Возможно, этого придется ждать несколько недель. Мы пересматриваем нашу стратегию по ценным бумагам на ближайшие дни, однако продолжаем предпочитать циклические акции", - отмечает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг.

Предыдущие вспышки опасных вирусов приводили к проседанию фондовых рынков на 5-15%. Эксперт полагает, что коронавирус может привести к более сильной реакции рынков, чем обычно, поскольку число новых заражений растет экспоненциально. Это, возможно, приведет к широким карантинным мерам, которые окажут негативное влияние на рост прибылей. Кроме того, недавно фондовые рынки по всему миру достигли новых рекордных высот и, таким образом, они больше подвержены коррекции. На этом фоне аналитики Julius Baer ожидают дальнейшего снижения фондовых рынков развитых стран на 5-10%.

"Исторически, буквально все крупные вспышки вирусов, которые привели к значительной коррекции на фондовых рынках, оказывались привлекательным поводом для инвестиций долгосрочных инвесторов, и мы полагаем, что и в этот раз ситуация будет аналогичной, - полагает эксперт Julius Baer. - Тем не менее, учитывая факторы, перечисленные выше, снижение на рынках может занять еще какое-то время. Поворотный момент в настроениях инвесторов, как правило, происходит, когда начинает падать количество случаев новых заражений. Хотя мы не можем прогнозировать, когда это произойдет, мы полагаем, что перед улучшением ситуации можно ожидать ее ухудшения. Оценивая 13 глобальных эпидемий с 1981 года, рост индекса MSCI World за последующие шесть месяцев в среднем составлял 8,50%. Мы будем пересматривать нашу стратегию по фондовым рынкам на ближайшее время, однако в целом она вряд ли претерпит изменения. Мы продолжаем занимать конструктивную позицию по фондовым рынкам в целом и продолжаем отдавать предпочтение сектору циклических акций".