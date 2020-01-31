Котировки золота не получат значительной фундаментальной поддержки в связи со вспышкой коронавируса - Julius Baer

Котировки золота не получат значительной фундаментальной поддержки в связи со вспышкой коронавируса, говорится в комментарии Julius Baer. Однако за пределами краткосрочных прогнозов эксперты банка по-прежнему видят перспективы роста цен на золото в долгосрочной перспективе и поэтому сохраняют конструктивную позицию по металлу.

"Рынок золота получает поддержку со стороны опасений в связи с ускоряющимся и неконтролируемым распространением коронавируса, однако мы не наблюдаем широкого побега инвесторов в защитные активы. - отмечает руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстен Менке. - Если не считать долгосрочного влияния на темпы экономического роста в Китае, который будет иметь опосредованное воздействие на глобальный рост, мы не ожидаем другой фундаментальной поддержки для золота со стороны эпидемии. Тем не менее, в более долгосрочной перспективе мы по-прежнему видим возможность роста котировок золота и сохраняем конструктивную позицию по драгоценному металлу".

Опасения в связи с эпидемией коронавируса остаются в центре внимания финансовых рынков. Учитывая, что экономические последствия остаются поводом для догадок, эксперты Julius Baer считают, что волатильность, в первую очередь, вызвана настроениями инвесторов и их реакцией на новости. Как правило, рынок золота выигрывает от такой обстановки, поскольку связанная с ней неопределенность поддерживает спрос на защитные активы. Инвестиции в физически подкрепленные продукты, по которым аналитики банка предпочитают судить о спросе на защитные активы, снова выросли, однако широкого побега в защитные активы не наблюдается.

"Очевидно, текущего спроса оказалось недостаточно, чтобы заставить котировки золота подняться выше недавних максимумов, - указывает Карстен Менке. - Отчасти это объясняется тем, что распространение вируса также имеет негативное влияние на спрос на золото в Китае. Китай является одним из двух крупнейших потребителей золота в мире. Спрос на золото, как правило, достигает сезонного максимума в первом квартале, т.е. в районе новогодних праздников, и сейчас он сдерживается негативными факторами. Если не учитывать более длительного влияния коронавируса на темпы роста китайской экономики, которое будут иметь место не только в первом квартале, и опосредованного эффекта для глобального роста, мы не ожидаем дополнительной фундаментальной поддержки рынка золота в связи с коронавирусом. Частично этот сценарий уже учтен в текущих котировках драгоценного металла. Однако за пределами краткосрочных прогнозов, мы по-прежнему видим перспективы роста цен на золото в долгосрочной перспективе и поэтому сохраняем конструктивную позицию по металлу".