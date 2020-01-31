Julius Baer сохраняет прогноз по росту ВВП Китая на 5,8% в 2020 году

Аналитики Julius Baer сохраняют прогноз по росту ВВП Китая на 5,8% в 2020 году, сообщается в комментарии банка. "В настоящее время довольно сложно оценить потенциальное влияние коронавируса на китайскую экономику, - указывает экономист Julius Baer Софи Альтерматт. - Учитывая высокую степень неопределенности, мы сохраняем наш прогноз по росту реального ВВП Китая на 5,8% в 2020 году. Неудачное совпадение вспышки вируса по времени с празднованием Китайского Нового года лишь осложняет ситуацию. Учитывая, что многие города были закрыты на карантин, секторы экономики, которые, как правило, выигрывают от роста потребительских расходов в праздничный сезон, окажутся под сильным давлением".

Число заболеваний коронавирусом, который впервые был обнаружен в китайском городе Ухане в декабре прошлого года, продолжает расти. На настоящий момент инфицированы более 7000 человек, погибли 170 человек. Последствия для экономики Китая во многом зависят от скорости, с которой распространяется вирус, и от того, как много времени потребуется на то, чтобы остановить эпидемию.

"Первые приблизительные оценки потенциального воздействия на экономику коронавируса, проведенные различными исследовательскими организациями, указывают на возможность торможения роста реального ВВП на 0,5-1,9 п.п., в зависимости от разных предположений о тяжести заболевания и времени, необходимого для того, чтобы остановить эпидемию. Учитывая по-прежнему высокую степень неопределенности, мы сохраняем прогноз по росту экономики Китая на уровне 5,8% в 2020 году. Во время Китайского Нового года люди обычно путешествуют, ходят развлекаться в общественные места и занимаются покупками. Учитывая, что многие города оказались закрыты на карантин, сектора экономики, которые зависят от праздничных активностей, ощутят непропорционально сильный негативный эффект", - заключает Софи Альтерматт.