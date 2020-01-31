Аналитики "Нордеа банка" ожидают, что Банк России сохранит ключевую ставку на неизменном уровне в 6,25% на заседании 7 февраля

Аналитики "Нордеа банка" ожидают, что Банк России сохранит ключевую ставку на неизменном уровне в 6,25% на предстоящем заседании 7 февраля, но по-прежнему видят возможность снижения ставки еще один раз в первой половине текущего года.

"По нашему мнению, ЦБ возьмет паузу и сохранит ставку неизменной на уровне 6,25% после довольно значимого снижения ключевой ставки совокупно на 150 базисных пунктов во второй половине 2019 года. Теперь регулятор, вероятно, возьмет паузу, чтобы оценить последствия уже осуществленного смягчения денежно-кредитной политики, - отмечают специалисты банка. - Кроме того, в пользу такого сценария говорит неопределенность дальнейшей бюджетной политики после смены российского правительства, а также наблюдаемое в последнее время ослабления рубля в условиях повышенной волатильности на глобальных финансовых рынках. С прошлого заседания Банка России в фокусе внимания участников рынка оставалась слабая динамика инфляции, эффекты колебаний курса рубля на динамику инфляции, а также объявленные президентом новые меры социальной поддержки".