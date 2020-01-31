Рубль пока вряд ли сможет найти повод для существенного укрепления - Банк "Санкт Петербург"

Рубль вряд ли сможет найти повод для существенного укрепления, пока на рынках сохраняется нервозность, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург". В случае ослабления реакции на коронавирус курс стабилизируется вблизи 63 рублей за доллар.

"Коронавирус остается основным драйвером для рынков. Ожидается, что пик распространения придется на ближайшие две недели, а значит, давление на рынки будет сохраняться. В этом ключе стоит с аккуратностью подходить к рисковым активам, особенно учитывая, что перспективы влияния на деловую активность Китая остаются неясными. Рубль закрепился выше 63 руб./$ и вряд ли сможет найти повод для существенного укрепления, пока на рынках сохраняется нервозность. В среднесрочной перспективе мы ожидаем дальнейшего постепенного ослабления рубля, но сезонно сильный текущий счет платежного баланса продолжит поддерживать рубль в первом квартале, поэтому в случае ослабления нервной реакции на коронавирус курс стабилизируется вблизи 63 руб./$", - пишут аналитики банка.