ИК "Атон" сохраняет рейтинг "выше рынка" по акциям "Северстали", считая, что компания имеет сильный дивидендный потенциал даже при неблагоприятной конъюнктуре на рынке, говорится в комментарии компании.

"Северсталь" рекомендовала промежуточные дивиденды за 4К19 в размере 26,3 руб. на акцию. "Подразумеваемая дивидендная доходность составляет 2,8% - это выше нашего прогноза в 2,2%, что говорит о том, что компания имеет сильный дивидендный потенциал даже при неблагоприятной конъюнктуре на рынке. Мы сохраняем наш рейтинг "выше рынка" по бумаге, считая дисконт по мультипликатору EV/EBITDA ("Северсталь" торгуется с консенсус-мультипликатором 5,2x 2020П) к НЛМК (6,3x) неоправданным", - пишут аналитики ИК.