Рынок акций РФ утром подрос во главе с "ЛУКОЙЛом", но оптимизм неуверенный

Москва. 31 января. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос по большинству blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры благодаря решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об отсутствии оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю в условиях распространения коронавируса в Китае; однако оптимизм инвесторов сдерживается слабой нефтью.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3133,14 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1562,72 пункта (+1,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,4%.

Доллар стоит 63,16 рубля (-0,11 рубля).

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (+3,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6%).

Накануне акции "ЛУКОЙЛа" упали на 2,9% на новостях MSCI о неизменности оценки FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) компании на уровне 0,55, при этом одновременно сократилось количество акций НК в связи с выкупаемыми бумагами с рынка. Однако в пятницу стало известно, что индексный провайдер MSCI скорректировал оценку FIF "ЛУКОЙЛа", повысив ее с 0,55 до 0,6. Таким образом, вес акций "ЛУКОЙЛа" в индексах MCSI с 3 февраля будет повышен, а не понижен.

Просели бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,1%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,1%).

В США в четверг индексы завершили торги ростом на 0,3-0,4%. Инвесторы решили отбросить опасения относительно возможного негативного влияния эпидемии нового коронавируса из Китая на рост мировой экономики, сосредоточив свое внимание на позитивной финансовой отчетности ряда компаний, включая Microsoft Corp. и Coca-Cola Co., пишет MarketWatch.

В пятницу в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 1%, гонконгский Hang Seng проседает на 0,4%, Китай не работает до 3 февраля), слабо плюсует Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,02-0,2%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Согласно последним данным, в Китае зарегистрировано 9692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курса лечения из медучреждений выписан 171 человек.

Случаи заражения новым вирусом зафиксированы в Гонконге, в Макао, на Тайване, а также в Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, США, Сингапуре, Франции, Малайзии, Непале и Австралии. Правительства Филиппин и Индии в четверг также подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом.

ВОЗ по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

При этом гендиректор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус высоко оценил меры, принятые Китаем для сдерживания распространения заболевания. Он также отметил, что пока нет веских оснований для того, чтобы вводить ограничения на международные поездки и торговлю.

В Китае в пятницу вышла неплохая статистика. Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в январе снизился до пограничных 50 пунктов с 50,2 пункта месяцем ранее, что совпало с ожиданиями. В то же время январский PMI сферы услуг в этом месяце увеличился до 54,1 пункта с 53,5 пункта в декабре, аналитики не ожидали его изменения.

Данные ГСУ основаны на результатах опроса, проведенного до 20 января, и поэтому не отражают в полной мере последствий распространения коронавируса нового типа, которое уже привело к остановке ряда предприятий в Китае.

Нефть утром в пятницу умеренно корректируется вверх на фоне некоторого ослабления тревог по поводу распространения нового коронавируса после заявления ВОЗ об отсутствии оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю; цена Brent находится на $0,3 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $57,85 за баррель (+0,9% и -2,5% накануне), мартовская цена WTI - $52,78 за баррель (+1,2% и -2,2% в четверг).

Тем не менее, нефтяные контракты завершают январь самым существенным падением стоимости с мая прошлого года. В январе Brent подешевела примерно на 10%, WTI - на 13%.

Цены на нефть упали почти на 9% за последние две недели на опасениях, что глобальный спрос на нефть упадет из-за вспышки пневмонии в Китае, вызванной новым коронавирусом, которая уже привела к ограничению авиаперелетов.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, в конце недели сильно негативных настроений на рынке нет, это же подтверждает и отсутствие падения "второго эшелона", который последнее время держится намного лучше рынка, а по отдельным бумагам продолжают отыгрываться идеи роста.

Однако рассчитывать на возобновление восходящей фазы пока рано, страхи велики и, скорее всего, в ближайшие дни рынок ждут волатильные сессии. В таких условиях очень вероятно, что ближе к закрытию торгов в пятницу инвесторы начнут сокращать позиции по акциям в преддверии выходных, если же, конечно, рынки не накроет волна позитива.

Лучше рынка обещает быть "Норникель" (MOEX: GMKN) на фоне растущего никеля и палладия, отыграл потери "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), который накануне неоправданно упал. С остальной нефтянкой стоит быть осторожнее из-за слабой нефти. Нефть выглядит сильно перепроданной, поддержку котировкам оказывают словесные интервенции со стороны крупных производителей. Так, уже прошли слухи, что Саудовская Аравия хочет созвать саммит ОПЕК+ не в марте, а в феврале. Вполне возможно, что при нарастании рисков обвала нефти Brent ниже $50 за баррель эта инициатива будет поддержана.

Если Brent не сумеет уверенно закрепиться выше $58,5 за баррель, то давление на котировки будет нарастать прежде всего из-за хеджирования со стороны нефтедобытчиков. В целом ситуация на финансовых рынках продолжает оставаться неопределенной, что играет на руку спекулянтам, у которых на фоне высокой волатильности появились отличные возможности для заработка, считает Антонов.

По словам эксперта компании "БКС Брокер" Игоря Галактионова, в Китае продолжает распространяться коронавирус, из-за которого приостанавливается работа предприятий, перекрываются транспортные потоки и предпринимаются другие защитные меры, которые могут привести к снижению деловой активности и замедлению экономического роста. Замедление экономики может негативно сказаться на спросе на нефть в стране, которая является одним из крупнейших мировых импортеров жидкого топлива.

Фьючерсы на Brent остаются вблизи нижней границы большого восходящего тренда, начавшегося в январе 2016 года. С технической точки зрения более глубокое падение может означать перелом глобальной тенденции и отражать высокий уровень пессимизма участников рынка в отношении цен.

В то же время такой негатив на нефтяном рынке выглядит несколько чрезмерным, поскольку основан в большей степени на пессимистичных прогнозах, нежели на фактических негативных событиях. К тому же существующий механизм балансировки рынка ОПЕК+ может поддержать котировки.

Вечером в пятницу компания Baker Hughes представит очередные еженедельные данные по буровой активности в США. В течение всего 2019 года число активных буровых установок снижалось, давая сигнал о вероятном замедлении производства в будущие периоды. В конце 2019 года буровая активность незначительно восстановилась. Дальнейшая динамика числа буровых может быть индикатором потенциальных темпов роста американской сланцевой индустрии, считает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, говорить о возвращении аппетита к риску еще рано. Во Всемирной организации здравоохранения признали коронавирус опасностью глобального масштаба, но выразили уверенность в способности властей КНР справиться с ситуацией и не стали вводить ограничения на передвижения людей и торговлю. Такие заявления рынки восприняли как оптимистичные.

Ближайшей ключевой поддержкой для Brent выступает район минимумов второй половины прошлого года - $56 за баррель. Ближайшее сопротивление, преодоление которого понадобится для развития более уверенного повышения, расположено на $60,2 за баррель.

Рынки вновь пытаются коррекционно отскочить, хотя ситуация с коронавирусом далека от разрешения. В пятницу на динамику торгов как в Европе, так и в США повлияет блок интересной макроэкономической статистики. Неделя может завершиться с умеренным оптимизмом, но говорить о возвращении аппетита к риску еще рано. Сопротивлениями для индексов МосБиржи и РТС выступают уровни 3130 и 1595 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 3090-3160 пунктов, полагает Кожухова.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, основной темой для рынков остается вирусная инфекция из китайского города Уханя.

ВОЗ объявила новый коронавирус из Китая чрезвычайной ситуацией, но не стала рекомендовать отмену пассажирских перевозок и товарный обмен - в итоге инвесторы в США сосредоточились на сильных отчетах компаний и данных о ВВП за IV квартал. На нефтяном рынке позитивом стали новости из Саудовской Аравии, которая предлагает перенести встречу ОПЕК+ с марта на февраль, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и возможность расширения ограничений на добычу.

В целом основные индикаторы указывают, что на рынках в пятницу вновь повысилась терпимость к риску: слабеет японская иена, дешевеет золото, растут азиатские индексы, а также нефть. Поэтому можно ждать позитивной динамики российских индексов и просадки доллара в район 63 руб./$1, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+19,9%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+12,1%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+2,8%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+2,4%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+1,9%).

Подешевели бумаги ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-5,7%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-3,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 13,014 млрд рублей (из них 3,767 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа").