Целевая цена акции MasterCard - $351 - ИК "Фридом Финанс"

Целевая цена акции MasterCard, по мнению ИК "Фридом Финанс", составляет $351, сообщается в комментарии ИК.

"Мы ожидаем, что разводненная прибыль на акцию по итогам 2020 год будет около $8,72, а за первый квартал составит $1,73. Наш прогноз на 4% отличается от консенсуса, так как мы закладываем в него риски начисления резервов на случай, если судебные решения будут не в пользу MasterCard. Также в своих расчетах мы учитываем рост расходов по налогу на прибыль, так как в мире очень мало стран, где ставка налога на прибыль ниже 20%. В текущую цену заложен значительный рост выручки, который ожидается в связи с увеличением числа платежей и выходом на новые рынки. Ближе к концу первого-началу второго квартала 2020 года MasterCard и Visa должны получить разрешения на ведение деятельности в КНР, что может стать дополнительным драйвером роста для их акций", - пишет директор аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадим Меркулов.

MasterCard Incorporated (MA), вторая крупнейшая платежная система в мире, сообщила, что на 31 декабря 2019 года в мире было выпущено 2,615 млрд карт MasterCard и Maestro. Этот результат выше показателя прошлого года. Объем денежных средств по проведенным транзакциям (Gross Dollar Volume) за год увеличился примерно на 10% и составил $6,4 трлн.

За год было проведено 108 млрд транзакций, и это на 20% выше, чем в 2018 году. Разводненная прибыль на одну акцию увеличилась на 42%, до $7,94, благодаря положительным результатам и выкупу акций. Показатель превзошел консенсус-прогноз аналитиков на 3%. Чистая прибыль увеличилась на 39%, до $2,26 млрд, за счет повышения выручки на 13%, до $16,8 млрд. Выручка опередила по темпам роста операционные расходы ввиду увеличения эффективности, а также отсутствия начисления расходов под судебные иски.

Резервы на судебные риски, начисленные в 2018 году, связаны с исками, которые подали мерчанты (торговые точки, которые принимают карты), о якобы имеющемся сговоре между MasterCard, Visa и крупными банками (JP Morgan, Wells Fargo и рядом других). Истцы утверждают, что суть сговора заключается в том, чтобы брать повышенные комиссии по interchange, которые платят мерчанты за обслуживание. Данное дело было закрыто, и MasterCard обязали выплатить со своего специального счета эскроу $233 млн, а Visa - $467 млн, притом что заявители требовали возмещение в размере около $6 млрд.

Против Visa и MasterCard ведутся судебные процессы как в США, так и в других странах и поэтому риск начисления штрафов является частью бизнеса, суммы исков достигают миллиардов долларов. В этой связи ИК "Фридом Финанс" считает, что прибыль компаний необходимо постоянно уменьшать на начисление резервов под судебные иски. Выручка MasterCard росла за счет увеличения операционных показателей, также небольшой эффект дали поглощения (1%).