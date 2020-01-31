Новости вокруг ситуации с коронавирусом останутся ключевым фактором для динамики цен на нефть в ближайшие дни - "Нордеа банк"

Нефтяные котировки в пятницу на фоне стабилизации настроений на глобальных площадках могут остаться в диапазоне $59-$60/bbl, при этом новости вокруг ситуации с коронавирусом останутся ключевым фактором для динамики цен на нефть в ближайшие дни, сообщается в обзоре "Нордеа банка".

Нефтяные котировки умеренно восстанавливаются в ходе утренних торгов пятницы после заявления Всемирной организации здравоохранения по ситуации в Китае. Контракты на Brent торгуются вблизи отметки $59/bbl, WTI - $53/bbl. ВОЗ в четверг отметила, что, хотя ситуация в Китае и является чрезвычайной для всего мира, жесткие меры, связанные с ограничениями на товарооборот и передвижения, не являются необходимыми в текущих условиях.

"Напомним, что нефтяной рынок негативно реагировал на события последних дней, поскольку ситуация в Китае повысила опасения участников рынка относительно спроса на энергоносители. Как следствие, за две недели цены на нефть потеряли около 9%. Однако после заявления ВОЗ данные опасения умеренно снизились, и в пятницу на фоне стабилизации настроений на глобальных площадках нефтяные котировки могут остаться в диапазоне $59-$60/bbl. Новости вокруг ситуации с коронавирусом останутся ключевым фактором для динамики цен на нефть в ближайшие дни", - отмечают аналитики "Нордеа банка".